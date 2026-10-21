PRI y PAN avanzan en conformación de alianza para las elecciones de 2027 en Sinaloa

El PRI y el PAN tienen prácticamente acordada una alianza para competir en las elecciones de 2027 en Sinaloa, confirmó el dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, quien señaló que solo faltan por concretarse algunos aspectos del acuerdo.

En entrevista con medios de comunicación, indicó que tras las conversaciones con la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, ambos partidos avanzan en la conformación de una alianza para el próximo proceso electoral.

Respecto al Partido Sinaloense, explicó que las negociaciones continúan y que todavía no está confirmada su participación, aunque buscarán llegar a un acuerdo para que se sume a la coalición.

“Con el PAN prácticamente es un hecho, ya lo dijo Wendy Barajas la presidenta estatal que ya vamos en alianza total y por supuesto estamos todavía trabajando con el Partido Sinaloense y hacemos todavía el llamado a Movimiento Ciudadano para que se sume a esta gran alianza y para que rescatemos juntos a Sinaloa”, expresó.

Sobre la decisión de Movimiento Ciudadano de competir sin alianzas, Gerardo Lugo señaló que mantienen conversaciones con sus dirigentes para intentar conformar un bloque de cuatro partidos.

Sin embargo, aseguró que, si no se concreta, el PRI continuará con su preparación rumbo a las elecciones.



Posibles candidatos o candidatas a la Gubernatura:

En cuanto a los posibles perfiles para contender por la Gubernatura de Sinaloa, Gerardo Lugo mencionó a la Senadora Paloma Sánchez y al Diputado federal Mario Zamora como dos de los nombres que han surgido dentro del partido.

Sobre la Diputada local Paola Gárate Valenzuela, señaló que por el momento no está contemplada como aspirante a la Gubernatura.

Explicó que se le han planteado otras posibilidades, como buscar una Diputación federal o la Alcaldía de Culiacán, aunque aclaró que todavía no hay una decisión definitiva.

Agregó que la dirigencia nacional ha llamado a sus integrantes a participar en el proceso electoral, por lo que las candidaturas aún están por definirse.

“Paola Garate ha sido invitada a participar en diferentes posiciones, una Diputación federal, una Presidencia municipal, una Diputación local. Mira no se descarta todavía, no se puede descartar a nadie porque nuestro presidente nacional Alejandro Moreno dijo que todavía estaba abierta la puerta de la posibilidad para cualquier aspirante, incluso para cualquier ciudadano”, asentó.