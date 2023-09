CULIACÁN._ Ex priistas, priistas y diputados locales de otros partidos asistieron este sábado al evento de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Culiacán.

Los políticos ex militantes del PRI que acudieron fueron Jesús Valdés Palazuelos, ex Alcalde de Culiacán y ex dirigente estatal del partido; Faustino Hernández, ex candidato a Alcalde de Culiacán y ex Diputado; Feliciano Valle Sandoval, Diputado local; así como Deysi Judith Ayala Valenzuela, Diputada local.

También asistieron el Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien enfrenta un proceso de expulsión del PRI; y Antonio Castañeda Verduzco, ex Alcalde de Culiacán.

Además, la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui Ibarra; y el ex militante del PAN, el Diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales.

En el lugar también se encuentran Cinthia Valenzuela Langarica, Diputada local y ex dirigente del PRI en Sinaloa; Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada local; Fernando Pucheta, ex Alcalde de Mazatlán; Concepción Zazueta Castro, Diputada local; y Martín Heredia Lizárraga, integrante de Movimiento Ciudadano.

Este sábado, Claudia Sheinbaum acudió a Culiacán a tomar protesta a los Comités de la Cuarta Transformación.

En el evento estuvo presente la Diputada local del Partido del Trabajo, Guadalupe Cázarez Gallegos, que es representante de un partido aliado a Morena.

Estos son los que se unieron a favor de la Cuarta Transformación

De acuerdo a un comunicado de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, durante el encuentro ‘’La Esperanza Nos Une’’, firmaron el Acuerdo de Unidad a favor de la continuidad de la Transformación, los diputados y ex militantes del PRI, Feliciano Valle Sandoval y Ricardo Madrid, Cinthia Valenzuela Langarica, Concepción Zazueta Castro, Gloria Himelda Félix Niebla, Fernando Pucheta Sánchez, Jesús Valdés Palazuelos; Adolfo Beltrán Corrales, diputado local y ex militante del PAN; Celia Jauregui Ibarra, diputada de Movimiento Ciudadano; Faustino Álvarez Hernández, miembro activo del PRI; Martín Heredia Lizárraga, integrante de MC; Carmen Victoria Félix Cháidez, primera astronauta mexicana; Cinthia Maribel Vega Quintero, directora Escuela Normal; Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa; el doctor Arturo Santamaría Gómez; Dalia Rentería García, funcionaria municipal de Culiacán; la cantante María Inés Ochoa; Jesús Javier Santis Valenzuela, campeón nacional de béisbol; Jorge Benjamín González Sauceda, campeón panamericano; Karen Michel Lizárraga Ramos, seleccionada nacional de los Juegos Panamericanos; Juan Diego García López, ganador de oro en los juegos paralímpicos de Tokio 2020; Aarón Francisco Ibarra Osuna, deportista gimnasta; el maestro Ezequiel Avilés Ochoa; Analucía Escobar, rectora de la Universidad Tecnológica de Culiacán; la bióloga Alma Alicia; Santiago Inzunza Cázarez, director del Cobaes; el maestro Gerardo López Cervantes.

Así como, Silvia Evelin Ward, directora de la Universidad Pedagógica de Sinaloa; los dramaturgos, Ramón Perrea Rubio y Víctor Quintero; Fernando Manuel García, exfuncionario de Gobierno; Jorge Guadalupe Haros, director del CEUS; Mario Ramos Rojo, dueño de joyerías Ramos; Carlos Escobar, activista y empresario; Luis Miguel Flores Campaña, biólogo marino; Victoria Soto López, presidenta de la Asociación Luciérnagas con causa; Yasser Jordano Bruno Hernández Madrid, ex coordinador de campañas; Luis Antonio Aguilar, abogado; José Luis Zambrano profesional con más de 30 años en el ramo bancario; Mercedes Zavala Angulo, presidente de la Asociación Estatal de grupos deportivos y militarizados; David Lizárraga Lazcano, dueño de grupo Asledav; Leoba López Ruiz, ex presidenta municipal de Ahome; Fernando Villareal, director de radio TV México; Flavio Fernández López, ex presidente municipal de Salvador Alvarado; Nedél Flores López, médico veterinario; María Luisa Cárdenas, gerente comercial; Alonso Urtuzuástegui, politólogo; Jesús Fernando García, diputado federal del PT; Marcos Osuna, empresario y político; Claudia Montoya, licenciada en comercio internacional y Silvia Aquino Cárdenas, licenciada en pedagogía.