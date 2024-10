El concurso es un evento global que forma parte de la campaña Love Your Eyes promovido por Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera cuyo objetivo es crear un mundo donde la salud ocular sea accesible, disponible y asequible en 2030, correspondiente a uno de los objetivos del plan de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“Me siento orgullosa, contenta y agradecida de que hayan volteado a ver a mi escuela que nos hayan invitado (...) siempre lo he dicho, en todas las escuelas va haber de todo tipo de niños, ingenieros, arquitectos pero también podemos tener algún inventor por ahí, entonces es bueno darles oportunidades a ellos de que participen”.

“No sabíamos que éramos la única escuela que lo va hacer, pero ahora que me entero la verdad que para mí es bien importante porque las escuelas se tiene que dar a conocer con todas estas cosas buenas, con todas estas oportunidades que se les pueden brindar a nuestros alumnos”, mencionó.

“Esta escuela, Ignacio Altamirano se incluye a este espectro de escuelas que nosotros estamos tratando de apoyar e impulsar y sabemos la importancia que tienen los niños, no solamente en el futuro de los lentes sino en el futuro mismo de la humanidad”, indicó.

“Muy probablemente, a lo mejor, no sabemos, las cataratas no son exclusivas de personas adultas, también hay cataratas congénitas que desde que nacen las tienen pero los papás no nos damos cuenta, entonces pudiese que de aquí salieron algún niño con problemas de cataratas y nosotros como Ver con Amor apoyarlo con cirugía de cataratas”.