$!Primera comparecencia por Rectoría de la UAS: seguir el proyecto de Madueña o giro de timón con Denise Díaz

“Al igual que ustedes, desde mi juventud he aprendido a querer y respetar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, aprendí a apreciar sus valores y a estudiar su historia, lo que me inspiró a prepararme para servirle en diferentes espacios académicos y de gestión”.

Cuestionó la legitimidad de la contienda electoral, y apuntó a que no hay igualdad de condiciones en la disputa.

En ese sentido, acusó que desde que externó sus intenciones por buscar la Rectoría, ha sido víctima de hostigamiento y persecución al interior de la institución.

“Ya lo han dicho, no hay piso parejo, pero no hay ejercicio que no haga avance y somos pioneros, y vamos a hacer historia, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien con paso firme, y nos sentimos orgullosos de ello”.

“Todos hemos estado sometidos a mucho estrés y necesitamos salvarnos de ello. ¿Saben qué es lo que he recibido en las últimas semanas? Acoso, violencia, hostigamiento, represión, no me asusta, no me hace menos, ¿pero saben qué? Me lastima solamente pensar que eso viven los estudiantes en la universidad”, señaló Díaz Quiñónez.

Entre sus propuestas, planteó la creación de comedores gratuitos en planteles para estudiantes de bajos recursos, y de bajo costo para el resto de la comunidad estudiantil; instaurar clínicas gratuitas para atender salud física y mental de estudiantes y docentes en todos los planteles; eliminar la contratación de profesores de asignatura para que todos sean de tiempo completo; regresar jubilación dinámica con una reedición del Contrato Colectivo del Trabajo; regularizar a trabajador de confianza; y la construcción de casas del estudiante para alumnos de sindicaturas.