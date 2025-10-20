Primera etapa del Plan Sinaloa con 27 obras terminadas; faltan 19

El Plan Sinaloa para la Reactivación Económica y Social registra avances en su primera fase, con 27 obras concluidas de un total de 46 contratos en ejecución, informó el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Raúl Montero Zamudio.

De acuerdo con el funcionario, el programa estatal contempla una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, con la expectativa de generar alrededor de 20 mil empleos en los 20 municipios. Para poder solventar estas acciones el Gobierno de Sinaloa tuvo que pedir un préstamo de mil 600 millones de pesos.

Los proyectos en operación abarcan pavimentaciones, infraestructura carretera, trabajos de drenaje y alcantarillado, así como rehabilitaciones en escuelas y la construcción de dos universidades, ubicadas en los municipios de Guasave y Elota.

La mayoría de las obras a realizarse se concentran en Ahome, pues el Gobierno de México dispuso que el puerto de Topolobampo se convertirá en un punto estratégico para la nación por su conectividad y ante ello el Gobierno de Sinaloa comenzó a atenderla zona.

Montero Zamudio detalló que entre las obras terminadas se encuentran puentes, pasos deprimidos y tramos carreteros, mientras que en Culiacán continúa la edificación de 5.4 kilómetros del malecón margen izquierda del río Culiacán, donde se integran banquetas, ciclovía e iluminación.

Además, el Gobierno estatal gestiona recursos adicionales con el Congreso local para ampliar el tramo en 2 kilómetros más, con el fin de conectar el bulevar Pedro Infante con el sector donde se ubica el Poder Legislativo.

El Secretario de Obras Públicas señaló que la mayoría de los proyectos de la primera etapa quedarían listos antes de que concluya el 2025, mientras que las obras de mayor magnitud finalizarán en 2026, año en el que se prevé su inauguración.