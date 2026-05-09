Primeras lluvias en Sinaloa podrían llegar después primera quincena de mayo: PC

Las primeras lluvias en Sinaloa podrían presentarse después del 15 de mayo, fecha en que inicia oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, informó Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.

Indicó que los modelos meteorológicos muestran condiciones favorables para una temporada activa.

Explicó que las temperaturas del mar en el Pacífico mexicano y en el Golfo de California se encuentran inusualmente elevadas.

“Los modelos... sugieren que las primeras lluvias se pudieran estar presentando después de la primera quincena de este mes”.

“Sabemos que el día 15 arranca de manera oficial la temporada y ciclones tropicales. Nuestro Consejo Estatal de Protección Civil se va a sesionar... cada uno de a ser sesionar sus consejos municipales de Protección Civil para la parte preventiva”.

Según un modelo europeo citado por el funcionario, se trata de niveles que no se observaban desde hace más de 140 años.

Añadió que también existen condiciones para la presencia del fenómeno de El Niño y del monzón mexicano, factores que pueden favorecer lluvias importantes en la región.

“Los modelos de pronósticos sugieren, el Servicio Meteorológico Nacional ya también ya hizo sus expresiones también en cuanto a una muy buena temporada para este año”, resaltó.

Ante este panorama, convocó a la población a mantenerse informada y a elaborar su plan familiar de prevención de emergencias.

Mientras tanto, informó que la onda de calor continuará durante los próximos días en Sinaloa.

Navarrete Cuevas señaló que durante esta semana se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados centígrados.

“Las temperaturas van a estar altas, toda esta semana va a persistir la onda de calor aquí en el estado de Sinaloa”, expresó.

El funcionario agregó que, hasta el momento, el Instituto Estatal de Protección Civil no tiene reportes de golpes de calor.