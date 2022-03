Primero está la vacunación de 5 a 14 años, luego decidan quitar el uso de cubrebocas, pide Mexicanos Primero Sinaloa

Ante el planteamiento que Gobierno estatal hizo sobre el posible retiro del uso de cubrebocas obligatorio en algunos espacios, Gustavo Rojas Ayala director general de Mexicanos Primero Sinaloa, que en lo que respecta a las escuelas esto no se puede plantear o pensar hasta que se vacunen a los niños y niñas de 5 a 14 años.

“En contextos y en contextos cambia, el uso de cubrebocas al aire libre cambia, tiene un nivel de utilidad muy distinto al que tiene condiciones de puertas adentro sin ventilación, si queremos hablar del uso de cubrebocas, hablemos de ventilación, hablemos de calidad de aire, hablemos de acumulación de la población, me parece que mientras por ejemplo no avancemos en la vacunación de niños entre 5 y 14 años, que ha sido un grupo excluido de la jornada de vacunación, todavía hay pasos pendientes para pensar en la eliminación del uso del cubrebocas en todas las circunstancias y en todos los contextos”.

Explicó que en condiciones de encierro no sería buena opción dejar de usar el cubrebocas, por el esparcimiento de partículas que se puede dar y así propiciar los contagios.

“Por lo tanto lo que nos hace a nosotros valorar el cubrebocas como algo que todavía es central, son estos elementos, falta la vacunación de los adolescentes, todavía no está vacunado como un esquema de protección al 100 por ciento la población adulta”.

“Y todavía vivimos en un contexto escolar donde tener aire limpio no está en ningún protocolo, no está en el protocolo hábitos para velar por la ventilación, sobre todo al interior de los salones, en espacios abiertos no hay ningún problema, pero al interior de los salones por supuesto que el cubrebocas hoy por hoy sigue teniendo gran utilidad y la autoridad competente, la autoridad de salud tendrá que dar explicación cuando nos pidan dejar de usar el cubrebocas”, dijo.

Aunque destacó que el dejar de usar el cubrebocas es algo que la mayor parte del población pudiera anhelar, esto se tiene que ver que tan inactivo esté el contagio del virus en la personas.

Detalló que en otros países a diferencia de México sí se está llevando un monitoreo de aire en la mayoría de las escuelas, además de que se tienen mayor avance en el esquema de vacunación para menores, por lo que son circunstancias completamente distintas.

“Nosotros creemos que las autoridades competentes en este caso creo que más que la conducción política, debiera ser la conducción científica, la conducción del sector salud, la conducción del sector de prevención de riesgos la que debería manifestarse respecto a la conveniencia de llevar a cabo una medida como ir paulatinamente deshaciéndose del uso de cubrebocas”, dijo.