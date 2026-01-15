Prioriza PAS competir sin alianza en elecciones del 2027

El Partido Sinaloense tiene como prioridad competir sin alianzas en el proceso electoral del 2027, señaló su dirigente estatal, Robespierre Lizárraga Otero.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Lizárraga Otero sostuvo que la dirigencia no tiene como objetivo principal buscar coaliciones con partidos nacionales, pues el enfoque del PAS es consolidarse como una opción propia y viable para el electorado sinaloense.

“Nos queremos plantar con una opción seria y viable para Sinaloa e ir solos. Esa es la prioridad, esa es la opción A, es lo que queremos construir en estos meses que están previos al 2027”, afirmó.

“... lo reafirmo, no es mi prioridad como dirigente partidista estar buscando alianzas. Las alianzas, las hacemos con el pueblo, las alianzas las hacemos con los sectores, es así, comprometidas desde ahorita. Pero atenernos, esperanzarnos o como tener principal prioridad, el colgarnos de alguna digamos, alguna opción política nacional, no lo es, no lo es”, apuntó.

Explicó que las alianzas no están descartadas, pero solo se valorarían si existe coincidencia con los principios del partido y si representan un beneficio real para el Estado.

“Si se dan las condiciones, si es una alianza, coalición, como le quieran denominar, que va a beneficiar al Estado de Sinaloa, que hay concordancia y apego a los principios y narrativa política que nosotros estamos enarbolando, se analizará en su momento, pero no es nuestra prioridad”, reiteró.

El dirigente recordó que, pese a haber participado en alianzas opuestas en procesos recientes, en 2021 con Morena y en 2024 con PRI y PAN, el PAS mantuvo un porcentaje de votación similar, lo que, dijo, demuestra que su respaldo ciudadano no depende de coaliciones.

En ese contexto, precisó que los encuentros con políticos de la oposición como César Emiliano Gerardo, dirigente estatal del PRI en Sinaloa, así como con integrantes del PAN, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano han sido de carácter informal y con el objetivo de conocer a distintos actores políticos.

“Sí, ha habido acercamientos con diversos partidos, más que en un plano formal, han sido encuentros que se coinciden que un café, ‘oye, hay que platicar’”, aclaró.

“... pero pues ustedes saben: en política, pues se pueden hacer muchas interpretaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenemos toda, digámoslo así, la libertad como partido político local y regional de reunirnos con quien sea”, subrayó.