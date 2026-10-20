Pro Familia de Jornaleros cumple 20 años; atiende a más de 9 mil personas en Sinaloa

La atención a las familias jornaleras agrícolas de Sinaloa enfrenta el desafío de sostener servicios de salud, alimentación, educación y cuidado infantil con recursos que, en su mayoría, provienen de los propios productores, una situación que Pro Familia de Jornaleros Agrícolas I.A.P. busca atender desde hace dos décadas.

Durante la temporada otoño-invierno 2025-2026, la institución registró una población de 31 mil 216 personas en 77 campos agrícolas vinculados con 48 empresas, de las cuales 9 mil 449 fueron beneficiarias de sus programas.

Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, informó que este miércoles 28 de octubre, a las 17:00 horas, se presentará el informe de actividades de la organización, creada en 2006 como parte de las acciones sociales de la AARC.

Uno de los principales desafíos es garantizar condiciones adecuadas para niñas y niños que acompañan a sus familias durante las temporadas de cosecha.

Para ello, Pro Familia desarrolla acciones enfocadas en la alimentación, la educación, el deporte y el acceso a guarderías, como parte de las estrategias para prevenir el trabajo infantil.

David Ernesto Careaga Angulo, director operativo de la institución, explicó que los productores agrícolas absorben la mayor parte de los costos de estos servicios, luego de la desaparición del programa federal dirigido a jornaleros agrícolas, que respaldaba iniciativas como la construcción de vivienda y la entrega de alimentos preparados.

Además de los programas permanentes, la organización prevé reforzar la atención en los campos mediante brigadas dentales, visitas de trabajadores sociales y torneos deportivos, conforme se estabiliza la población jornalera.

Al cumplirse 20 años de trabajo, Bazúa Campaña destacó la participación de productores, empresas, fundaciones, instituciones y donantes que han contribuido a mantener las actividades de la asociación, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas que llegan a Sinaloa para trabajar en el campo.

“Su trabajo representa una forma concreta de solidaridad con quienes contribuyen al desarrollo de Sinaloa. La niñez merece oportunidades para construir un futuro. Las niñas y niños pueden crecer con mayores oportunidades, sin que las condiciones de vida de sus familias se conviertan en una barrera para su desarrollo”, expresó.