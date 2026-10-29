$!Pro Familia de Jornaleros IAP cumple 20 años de labor social en Sinaloa

Pro Familia de Jornaleros IAP, brazo social de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, celebró 20 años de trabajo con presencia en 85 campos agrícolas de Culiacán y Navolato. La institución ha impulsado acciones para mejorar la vida de miles de familias jornaleras y ha forjado alianzas con 55 empresas, atendiendo a miles de personas en áreas como salud, nutrición, educación, deporte y bienestar comunitario. Roberto Bazúa Campaña, presidente de la AARC, rindió un informe sobre la trayectoria de la institución el pasado jueves 29 de octubre, destacando que el desarrollo agrícola implica una responsabilidad social con quienes hacen posible la producción. El organismo nació hace dos décadas con la convicción de que el campo se mide no solo por cosechas o resultados económicos, sino también por las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Bajo esa premisa, Pro Familia de Jornaleros ha desarrollado programas en cinco vertientes para atender a quienes llegan a Sinaloa.

Bazúa Campaña expresó la importancia de una visión humana del sector primario. “Detrás de cada cosecha hay una familia, detrás de cada trabajador hay una historia y detrás de cada jornada de trabajo hay sueños y esperanzas”, señaló el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Sostuvo además que los resultados en estos 20 años son producto de la participación conjunta de empresas, instituciones, fundaciones, donantes y organizaciones. Estas han contribuido con recursos, conocimientos y servicios para ampliar el alcance de los programas.

Entre los aliados que respaldaron las actividades de Pro Familia de Jornaleros en las últimas tres temporadas se encuentran la Junta de Asistencia Privada, World Vision, Fundación Dr. Simi, Cruz Roja, Fundación Soriana, Fundación OXXO, ConCrédito, Fundación GNP Seguros, Laboratorio Sophia, Salud Digna y Casino Vivento, además de donantes particulares. Bazúa Campaña reconoció el trabajo del personal de Pro Familia de Jornaleros, que recorre los campos y albergues, atiende a las familias y organiza actividades. “Pro Familia de Jornaleros no son solamente programas, son personas cuidando personas”, enfatizó el dirigente. La institución ha acumulado experiencias que van más allá de las cifras: niños que continúan estudios, madres que reciben atención y familias que encuentran respaldo.

Para Bazúa Campaña, estas historias representan el sentido de una labor que acompaña a la población jornalera. El presidente de la AARC señaló que los 20 años no deben entenderse como una meta cumplida, sino como una responsabilidad para ampliar la cobertura, fortalecer los programas y sumar nuevos aliados. El propósito es que los trabajadores encuentren un entorno donde sus familias sean tratadas con dignidad y respeto. Reiteró que el respaldo de los socios agremiados de la AARC es fundamental para garantizar la continuidad de los proyectos sociales. También llamó a mantener la participación de los sectores empresarial y social en favor de las comunidades agrícolas. La conmemoración de las dos décadas de Pro Familia de Jornaleros puso énfasis en una dimensión del campo que supera la producción y la rentabilidad: el bienestar de las personas que sostienen las actividades agrícolas y de sus familias. “Que estos 20 años nos recuerden que el campo no solamente se cultiva con semillas. También se cultiva con solidaridad, con compromiso y con humanidad”, destacó Bazúa Campaña.