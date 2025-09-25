Problema de la UAS son aviadores; Madueña la convirtió en AeroUAS: Sergio Torres

Los problemas financieros de la Universidad Autónoma de Sinaloa no los generan sus empleados jubilados, sino el personal que figura en nómina sin trabajar, conocidos como aviadores, señaló el Diputado local Sergio Torres Félix.

”Madueña convirtió Rectoría en la torre de control de AeroUAS, de tantos aviadores que tiene”, declaró Torres Félix.

”Todos sabemos que ahí está el principal problema financiero de la UAS, en su nómina”, dijo.

El legislador de Movimiento Ciudadano reclamó que el Rector de la institución, Jesús Madueña Molina, proponga una reingeniería financiera bajo la cual los propios empleados aporten recursos para crear un fideicomiso y sostener el sistema de pensiones.

Sobre ello, apuntó que muchos de los que gozan de pensiones en la UAS son personas que dedicaron su vida a servir a la casa de estudios, y que actualmente cuentan con una edad avanzada, por lo que exigirles aportar parte de sus ingresos a un fideicomiso afectaría su calidad de vida.

”Quiere resolver los problemas financieros de la UAS afectando injustamente a los trabajadores, principalmente a los trabajadores jubilados y pensionados”.

”Y a Madueña lo único que se le ocurrió es cómo afectar a esos trabajadores, en lugar de buscar cómo ayudarlos”, aseveró.

Torres Félix insistió en que la inestabilidad financiera de la universidad tiene sus orígenes en prácticas irregulares como compras a sobreprecio y sin licitar por diferentes productos.

En ese sentido, criticó que Madueña Molina ha formado parte de la administración central de la UAS durante varios años, primero como Secretario General y ahora como Rector, años en los que habría sido omiso y por tanto también sería responsable de la situación actual.

”A poco en esos 12 años en los que estuvo como Secretario General y como Rector, que actualmente es Rector, ¿no se dio cuenta de los millones de pesos que gastaba la universidad en tortilla, en carnes?”, manifestó Sergio Torres.

El legislador planteó que para darle certidumbre económica a la casa de estudios, debe someterse a una revisión de su nómina para detectar posibles prácticas de corrupción.

No obstante, advirtió que las propias autoridades universitarias mantienen una negativa por transparentar el uso de sus recursos públicos.

”Lo que buscamos es limpiar la nómina de aviadores, eliminar a los recomendados que van y checan y no trabajan, que no se dupliquen funciones, recortar estructuras administrativas”.

”Madueña le tiene miedo, le tiene pavor a una auditoría forense, porque sabe que saldrán a flote todas las fechorías que hay ahí en la UAS, y que se esconden muchas de ellas en la nómina”, cuestionó Torres Félix.