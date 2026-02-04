$!¿Problemas con las matemáticas? Alumnos de la Zapata promueven asesorías gratis y en línea

Los alumnos de la escuela preparatoria Emiliano Zapata, María Victoria Sauceda Salmón y Christopher Jared Vizcarra Ortiz, invitaron a sus compañeros de primero y segundo grado a que se inscriban al programa de tutorías para las matemáticas de la fundación “Jóvenes Ayudando a Niñas y Niños A. C.”.

Los consejeros informaron que este programa se ofrece de forma gratuita y 100 por ciento en línea desde 2021, con el fin de mejorar la calidad educativa de los estudiantes en escuelas públicas mediante la colaboración entre jóvenes y la comunidad académica.

“Esta fundación se dedica a apoyar a niños y niñas de todo el país brindándoles asesorías gratuitas de matemáticas para que aprendan sin miedo y puedan desarrollarse en este ambiente. El apoyo abarca desde primero de primaria hasta segundo de preparatoria”, dijo Sauceda Salmón.

“Yo he pertenecido a esta fundación desde primero de secundaria y me ha apoyado bastante; es 100 por ciento gratuita, 100 por ciento en línea y cualquiera puede inscribirse. Invito a todos los jóvenes a que lo hagan, ya que ayudará mucho a mejorar su rendimiento académico y su comprensión del mundo de las matemáticas”.