$!Procesa laboratorio del Hospital Regional No. 1 del IMSS en Culiacán hasta 14 mil estudios diarios

El Laboratorio Clínico del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa procesa diariamente entre 13 mil y 14 mil estudios de diagnóstico destinados a la población derechohabiente. La delegada del IMSS en el Estado, Tania Clarissa Medina López, señaló que estas instalaciones permiten respaldar la detección de enfermedades, la confirmación de diagnósticos y el seguimiento de tratamientos médicos mediante el uso de tecnología especializada y personal capacitado.





El jefe de laboratorio del hospital, Héctor Javier Apodaca Barreras, indicó que durante el turno matutino se atiende a un promedio de 500 pacientes con el apoyo de 12 profesionales dedicados a la recepción, identificación y etiquetado de muestras. El laboratorio opera con una plantilla de aproximadamente 65 trabajadores, entre químicos, laboratoristas y personal auxiliar, cubriendo los turnos matutino, vespertino, nocturno y de jornada acumulada.

Entre las áreas especializadas que conforman el servicio se encuentran Química Clínica, Hematología y Coagulación, Uroanálisis, Bacteriología y Parasitología y Serología y pruebas de biología molecular (PCR FilmArray).

Asimismo, el área realiza exámenes específicos como cargas virales de VIH, detección de tuberculosis, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, enzimas cardíacas, biometrías hemáticas y marcadores tumorales.



