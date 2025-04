$!Proceso de elecciones de la UAS atenta contra la democracia, acusa Denise Díaz al emitir su voto

Las urnas para elegir al nuevo Rector o Rectora de la UAS están colocadas sobre una mesa y no hay cabinas o mamparas para tapar la boleta al momento de votar, por lo que no es posible ocultar el voto a los funcionarios de casilla.

“El voto tiene que ser libre, directo y secreto y ahí no hay secrecía, es público y los votos no deben de ser así”, acusó Díaz Quiñónez.

“Este es un proceso antidemocrático, no hay democracia. Debió de haber habido mamparas, para empezar. El principio fundamental de la democracia es la secrecía. El voto debe de ser secreto y este es un voto público y abierto y ahí no hay democracia”.

La académica señaló que se le prohibió tener observadores electorales en las casillas, pero el actual Rector y su contrincante Jesús Madueña Molina sí cuenta con estas figuras a su favor.

Díaz Quiñónez garantizó que el proceso será ganado por ella, pero puso en duda el manejo de las autoridades universitarias que puedan fallar a favor de Madueña Molina.

“Ya veremos lo que las propias autoridades de la universidad decidan porque esta elección la está organizando el Rector y él se está llevando su propio proceso así mismo. Entonces, si yo me llevo mi propio proceso a mí mismo y no tengo ni un juez en contra y ni nadie no tengo contraparte, pues yo me voy a levantar la mano sola”, dijo.