$!Proceso judicial es para sacarme de la vida política de Sinaloa: Vargas Landeros

CULIACÁN._ El proceso judicial por abuso de autoridad en el que fue vinculado a proceso penal tiene como propósito sacarlo de la vida política de Sinaloa, acusó el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Mediante un comunicado en redes sociales, el ex funcionario denunció que se utiliza al Poder Judicial como herramienta para atacarlo y desprestigiarlo.

“Es evidente que detrás de este proceso judicial hay motivaciones que van más allá del ámbito legal, se trata de un claro intento por sacarme de la vida política de nuestro estado, utilizando los tribunales como herramienta política. Hoy intentan apartarme con estrategias ajenas al juego limpio democrático”, expuso.

“Lamento que se recurra a estrategias poco éticas para tratar de deslegitimar un proyecto que ha demostrado resultados, cercanía con la gente y un compromiso firme con el desarrollo de Ahome y Sinaloa. Pero no me voy a doblegar, tengo la frente en alto y la conciencia tranquila, he trabajado siempre con honestidad, transparencia y entrega al servicio público”.