Proceso no busca justicia, busca dañar mi nombre y trayectoria: Vargas Landeros

CULIACÁN._ El proceso penal llevado por la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa, por la presunta renta irregular de patrullas, no busca la justicia sino dañar el nombre y trayectoria de Gerardo Vargas Landeros, acusó el propio Alcalde desaforado de Ahome.

El 8 de julio, a las 10:00 horas, continuará el debate para que la defensa de ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome, incluido Vargas Landeros, presenten sus pruebas y el Juez Carlos Alberto Herrera determine si los vincula a proceso penal por la contratación de vehículos por 171 millones de pesos, en un contrato que luego se modificó a 161 millones.

“Ese mismo día, será el juez quien tenga que decidir si este proceso sigue su curso. Un proceso que, hay que decirlo,no ha buscado justicia, sino culpables y que más que legalidad, parece tener como único objetivo dañar mi nombre y mi trayectoria”, señaló Vargas Landeros.

Defendió que el arrendamiento de 126 patrullas a 171 millones de pesos, que luego se cambió a 135 vehículos por 161 millones, no fue un capricho ni operación irregular, sino atención a una extrema necesidad.

“Siguen insistiendo en atribuirme un delito por una decisión que, en su momento, benefició directamente la seguridad del municipio de Ahome. Esa decisión fue el arrendamiento de patrullas, con el que logramos equipar y dignificar a nuestra Policía Municipal”, denunció mediante un desplegado.

Apuntó que, paradójicamente, fue la misma Fiscalía quien reconoció hoy que el 70 por ciento de las patrullas que tenía el municipio estaban inservibles.

“¿Cómo se puede afirmar, entonces, que no existían causas de extrema necesidad? La lógica y la realidad hablan por sí solas”, sostuvo.

“El arrendamiento no fue un capricho. Fue una medida responsable, común en muchos municipios, precisamente para no descapitalizar las finanzas públicas, sobre todo en contextos donde los presupuestos son limitados. No fue una excepción, fue una práctica regular para responder con eficacia a una necesidad urgente”.

Este 3 de julio, la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa presentó la imputación contra Vargas Landeros y ocho ex colaboradores del Ayuntamiento de Ahome, quienes habrían autorizado una adjudicación directa a la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V por 171 millones en diciembre del 2021.

Los funcionarios son Genaro García Castro, Diputado local desaforado y ex Secretario del Ayuntamiento de Ahome; Gerardo Iván Hervás Quindos, ex director de Administración; Julio César Romanillo Montoya, ex Secretario de Seguridad Pública Municipal; Antonio Humberto Vega Arellanl, ex Tesorero Municipal; Héctor Adonai Beltrán Moreno, ex director de Egresos; Marysol Morales Valenzuela, ex regidora de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; Judith Elena Luna Castro, ex regidora de la Comisión de Hacienda; y Fausto Rubén Ibarra Celis, ex titular del Órgano Interno de Control.

Entre los datos presentados en la audiencia de este jueves, la FGE advirtió que, aunque el contrato se dio a Grinleasing, esta subarrendó los vehículos a Casanova Vallejo, lo cual encareció el costo final que pagó el Gobierno Municipal. Esto habría causado sobreprecio de 42 millones de pesos.

“Quiero dejar algo claro: si este proceso no se frena, lo asumiré como un sacrificio consciente, hecho por la seguridad de mi municipio y por el bienestar de quienes siempre han creído en mí”, concluyó Vargas Landeros.