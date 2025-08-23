‘Procesos inacabados’, casos de homicidios de periodistas en Sinaloa: Gobernador

CULIACÁN._ Las investigaciones por casos de homicidios de periodistas en Sinaloa se mantienen como procesos inacabados, reconoció el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Este 24 de agosto será el 14 aniversario luctuoso del periodista Humberto Millán Salazar, fundador del diario digital A Discusión y localizado sin vida el 24 de agosto del 2011, en Culiacán.

Además de ese caso, el Gobernador admitió la falta de justicia por el homicidio del columnista Luis Enrique Ramírez, hallado sin vida el 5 de mayo del 2022, también en Culiacán, con huellas de tortura.

“Ese es un proceso inacabado, como también todavía lo tenemos inacabado el de Luis Enrique [Ramírez], están a medias, todavía nos falta ejecutar una de las órdenes de aprehensión, pero estamos metidos en eso”, declaró Rocha Moya.

“El mensaje al gremio periodístico, que siempre le he dicho, que nosotros tenemos mucho cuidado, mucho respeto, pero finalmente ocurren las cuestiones que están ocurriendo y que nosotros tenemos que tratar de evitar que sigan pasando.

“El compromiso es que no paramos y que yo siempre estoy atento”, asentó el Gobernador.

Humberto Millán Salazar fue un periodista y columnista, fundador del diario digital A Discusión, quien la mañana del 24 de agosto del 2011 fue privado de su libertad al salir de sus oficinas en la colonia Canaco, en Culiacán, junto con uno de sus hermanos.

El hermano de Millán Salazar fue liberado, pero un día después del rapto, el periodista fue localizado sin vida en Campo Morelia, en el norte de Culiacán.

El caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no han sido procesados ni aprehendidos presuntos responsables.