$!Producción de camarón en Sinaloa cayó en 2024; tres especies registraron su peor nivel desde 2018

La producción de las principales especies de camarón en Sinaloa registró una caída durante 2024, de acuerdo con los indicadores contenidos en el Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del Estado. Los datos muestran que el camarón azul, el camarón café y el camarón cristal alcanzaron su nivel más bajo de producción en el periodo comprendido entre 2018 y 2024, mientras que el camarón blanco mantuvo una tendencia descendente por segundo año consecutivo.

El año 2024 representa la actualización más reciente de la Secretaría de Pesca de Sinaloa, de acuerdo al documento publicado el pasado lunes 13 de julio de este 2026. En el caso del camarón azul (Penaeus stylirostris), la producción pasó de un máximo de 12 mil 16.50 toneladas en 2022 a 6 mil 440.23 toneladas en 2024, la cifra más baja de toda la serie.

En el periodo analizado acumuló una producción de 62 mil 837.63 toneladas, con un promedio anual de 8 mil 976.80 toneladas. Para el camarón café (Penaeus californiensis), la producción disminuyó hasta 3 mil 42.23 toneladas en 2024, también el menor registro desde 2018. Su mayor volumen se reportó en 2018, con 6 mil 340.23 toneladas, mientras que el promedio anual fue de 4 mil 484.21 toneladas.

El comportamiento más pronunciado corresponde al camarón cristal (Penaeus brevirostris). Después de alcanzar 205.91 toneladas en 2021, la producción cayó hasta 5.78 toneladas en 2024, la cifra más baja del periodo. En los siete años analizados acumuló 806.23 toneladas, con un promedio anual de 115.18 toneladas. En tanto, el camarón blanco (Penaeus vannamei) también mostró una reducción respecto a los dos años previos. La gráfica histórica incluida en el documento ubica su mayor producción en 2022 y una disminución continua durante 2023 y 2024. El documento también identifica las zonas con mayor participación en la producción de cada especie. En el caso del camarón azul, Navolato concentró el 28.74 por ciento de la producción, seguido de Angostura con 20.59 por ciento y Ahome con 14.82 por ciento. Para el camarón café, Mazatlán aportó el 63.51 por ciento de la producción estatal y Ahome el 33.42 por ciento.