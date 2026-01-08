Producción de camarón en Sinaloa mantiene precios estables y repunte en acuacultura, reporta Pesca

La producción de camarón en Sinaloa registra un comportamiento favorable al inicio de 2026, tanto en el sector pesquero como en la acuacultura, con precios estables y expectativas de cierre superiores al ciclo anterior, informó la Secretaria de Pesca y Acuacultura del estado, Flor Emilia Guerra Mena.

En cuanto a la pesca ribereña, detalló que en la zona norte de la entidad se reportan capturas promedio de entre 10 y 15 kilogramos por panga, mientras que en la zona centro, que comprende áreas como la Bahía de Santa María, Angostura y Navolato, las capturas oscilan entre 20 y 30 kilogramos por embarcación.

En ambos casos, el precio del camarón se mantiene en un rango de 100 a 140 pesos por kilogramo.

Guerra Mena explicó que la veda temporal del camarón está prevista para iniciar el próximo 3 de marzo; sin embargo, se acordó realizar muestreos técnicos para evaluar la posibilidad de adelantar o retrasar la fecha, de acuerdo con los índices biológicos.

Añadió que durante el mes de enero se tiene programada una reunión con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para analizar la viabilidad de extender el periodo de captura.

Respecto a la acuacultura, señaló que el ciclo productivo continúa en desarrollo, con avances significativos en volumen de cosecha.

Hasta el momento, se han producido más de 89 mil toneladas de camarón, y se prevé que el último ciclo concluya entre febrero y marzo, lo que permitiría superar la producción registrada en la temporada anterior.

El precio del camarón de cultivo se ubica alrededor de los 145 pesos por kilogramo, dependiendo del tamaño.

En materia de apoyos al sector, la Secretaria indicó que durante 2026 se mantendrán los programas estatales impulsados por el Gobierno de Sinaloa, como el Bienpesca Estatal, cuya entrega está programada entre septiembre y octubre, además de los programas de Motores Marinos y Pangas, Inspección y Vigilancia, Pesca Deportiva, Puntos de Verificación de Inspección Sanitaria en casetas y Repoblamiento de Presas y Embalses.

Destacó que el Congreso del Estado etiquetó un nuevo programa para este año, enfocado en la rehabilitación y construcción de tejabanes con piso, dirigidos a cooperativas y sitios pesqueros, una solicitud planteada previamente por el sector.