$!Producción de ciruela seca requiere demasiado esfuerzo y es poco valorado

Los productores de la ciruela seca al sur del estado esperan obtener un mejor precio esta temporada, 35 o 40 pesos por kilogramos sería lo ideal, dicen.

“Esperamos que el kilo ande arriba de 35 pesos, ojalá”, expresó José Alfredo Castañeda, productor de ciruela seca.

La producción de este fruto seco es completamente orgánica, no se le agregan químicos, fertilizantes o conservadores, es un trabajo 100 por ciento manual en la recolección y secado al sol de manera natural.

Un trabajo que suele ser poco valorado y tomado en cuenta por las autoridades estatales, quienes pocas veces voltean a ver a este sector, que no a tenido el apoyo para comercializarse en el extranjero a diferencia de otros productos como el mango, maíz y tomate.

“El mercado no ha avanzado mucho en la ciruela al contrario del mango, el mango ha abierto mercado a nivel mundial, la ciruela no se sí porque es tan poca no abra mercado, pero localmente sí tiene potencial, de hecho la producción es insuficiente”, explicó el productor.

“Sí se exporta pero no la exportamos los productores, siempre la exportan quienes la acaparan, hay empresas que se dedican a darle un valor agregado, hubo un tiempo que Sonrics tenía convenio con Agua Caliente para producir y la exportaba a Estado Unidos”, sostuvo.

La producción de esta fruta silvestre se da en el sur del estado, en los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa, sin embargo, tan solo en la comunidad de Agua Caliente de Gáfate en el municipio de Concordia supera las 800 toneladas de ciruela seca cada año.