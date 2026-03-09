$!Productores advierten plantón en Sader Sinaloa permanente si no reciben apoyos pendientes

Productores agrícolas advirtieron que permanecerán en plantón permanente si este lunes no se refleja el pago de apoyos federales pendientes correspondientes al ciclo agrícola 2023, los cuales ascienden a 750 pesos por tonelada de maíz. Los agricultores señalaron que el plazo para que se realizara el depósito vencía este lunes, luego de que autoridades les pidieran varios periodos de espera para resolver la situación. De acuerdo con los inconformes, en distintas ocasiones se les solicitó aguardar una semana, 10 días y hasta 20 días adicionales para que el recurso se liberara.

Indicaron que en total existen alrededor de mil 700 productores afectados por la falta de pago; sin embargo, aproximadamente 70 de ellos son quienes han acudido de manera constante a realizar gestiones y exigir una respuesta por parte de las autoridades. Según explicaron, en reuniones previas se les planteó la posibilidad de que el pago comenzara con ese grupo de 70 agricultores que han mantenido las gestiones de manera permanente, por lo que decidieron otorgar un último plazo para que se reflejara el recurso.

Los productores advirtieron que si para las 15:00 horas de este lunes no se registra al menos un pago, permanecerán en el lugar de manera indefinida, ejerciendo presión hasta que se liberen los apoyos pendientes. Precisaron que su intención no es tomar las oficinas ni impedir el trabajo del personal, sino mantenerse en el sitio para exigir que se cumpla con el compromiso de pago que, aseguran, ya ha sido reconocido por las autoridades.

José Porfirio Avilés Ibarra, productor agrícola originario de Angostura, señaló que desde junio de 2025 han realizado gestiones formales, incluyendo oficios y participación en mesas de trabajo, para solicitar la revisión de los casos de productores que quedaron fuera del pago de apoyos. El agricultor explicó que existe un documento firmado por autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que se establece que las solicitudes de revisión debían resolverse en un plazo máximo de 45 días después de presentadas. Sin embargo, indicó que las solicitudes se entregaron a más tardar el 15 de diciembre, por lo que el tiempo establecido ya fue superado sin que se hayan liberado los recursos correspondientes. Los productores explicaron que el monto pendiente varía dependiendo de la producción de cada agricultor. Mientras algunos esperan recibir cantidades menores, otros tienen adeudos que alcanzan cientos de miles de pesos, e incluso casos cercanos al millón de pesos.