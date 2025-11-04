Productores agrícolas actúan ‘por desesperación ante el abandono oficial’: Enrique Riveros

CULIACÁN._ Las recientes protestas de productores agrícolas en Sinaloa son una reacción genuina ante años de abandono y desinterés del Gobierno federal hacia el campo, aseguró Enrique Riveros Echavarría, ex dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

“El orden y la organización de estas manifestaciones puede variar, pero la exigencia es genuina. Este abandono que hemos visto en los últimos siete años va totalmente en contra del beneficio del campo”, expresó.

Riveros Echavarría consideró que, a diferencia de otros sectores que cuentan con sindicatos o estructuras de respaldo, los agricultores se movilizan solo cuando la situación se vuelve insostenible.

“Cuando el productor se manifiesta es porque ya le llegó el agua al cuello. Son manifestaciones orgánicas, que brotan por sí mismas, cada quien jala para su lado, cada quien busca cómo expresar su coraje o su punto de vista”, dijo.

El ex dirigente criticó la falta de previsión de las autoridades federales ante el descontento creciente del sector primario.

“El problema es que el gobierno o no supo que esto iba a suceder, o simplemente no le interesó. Y cuando la gente ya no puede con el problema, es natural que se manifieste”, señaló.

Respecto a la relación con la Secretaría de Agricultura federal, Julio Berdegué Sacristán, Riveros Echeverría sostuvo que la posibilidad de colaboración depende del secretario, pero subrayó que las limitaciones presupuestales y de facultades han convertido el cargo en una posición sin capacidad real de decisión.

“Tenemos a un secretario con las manos completamente atadas. Él mismo lo ha dicho: primero ve qué presupuesto le dan y luego decide cómo trabajar. Los funcionarios ya no están ahí para proponer, sino para seguir órdenes, y eso es muy peligroso. ¿Para qué quieres un experto si quien no sabe del tema le va a decir cómo hacer las cosas?”, cuestionó.

Sobre la comparación que hizo el gobernador Rubén Rocha Moya entre los acuerdos alcanzados con productores del Bajío y la situación de Sinaloa, Riveros Echeverría afirmó que los compromisos deben pasar de las promesas a los hechos.

“Me imagino que se refería a los 950 pesos que ofrecieron allá, pero aquí no ha venido nadie con algo claro. El secretario quedó de regresar, no lo hizo; el gobernador dijo que insistirá ante la Federación, pero no ha habido respuesta ni rumbo definido. Es entendible la desesperación de los productores”, señaló.

Riveros Echavarría recordó que aún existen adeudos de programas pasados y que la falta de cumplimiento ha erosionado la confianza en las autoridades.

“El año pasado vino el secretario a prometer el pago de 750 pesos y todavía hay deudas. Trajo un programa bueno, pero imposible de operar por las reglas que ellos mismos impusieron. Así ha sido, una tras otra”, dijo.

El ex dirigente agrícola sostuvo que la exigencia central del gremio sigue siendo la misma: certidumbre y rentabilidad.

“Todos queremos lo mismo: que haya precios justos, que se respete nuestra actividad. Ya trabajamos años sin ganar, pero producir alimentos para perder dinero es insostenible. Si eso sigue, muchos van a dejar de producir, y eso traerá una cadena de problemas”, advirtió.

Finalmente, lamentó que no haya voluntad política para resolver la crisis del campo.

“La solución es sencilla y ya se ha hecho antes. No hay que inventar el hilo negro. Solo se necesita voluntad, y llevamos siete años sin verla”, concluyó.