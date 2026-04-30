Productores agrícolas de Navolato reconocen respaldo de Rocha Moya con programa de Fertilizantes del Bienestar

NAVOLATO._ En el marco de la entrega de apoyos al sector primario, productores de Navolato expresaron su agradecimiento al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya por el impulso brindado a través del programa Fertilizantes del Bienestar.

Este apoyo lo consideran un “aliviane” crucial para la economía de quienes trabajan la tierra en la región.

Rigoberto Rivas Ayón, Presidente de la Asociación Ganadera de Navolato y productor ejidatario, fungió como portavoz de los comisarios y agricultores locales, destacando el impacto positivo y directo que la entrega de fertilizantes sólidos tiene en la reducción de gastos operativos.

“Agradecerle al Gobernador por el apoyo que nos está dando de fertilizantes sólidos, que yo creo que es ventaja para nosotros a como están los costos de producción ahorita elevados. A nombre de los productores les doy las gracias porque esto nos viene a beneficiar mucho y a abaratar costos”, expresó Rivas Ayón.

Subrayó que este tipo de programas estatales y federales son excelentes y absolutamente necesarios, especialmente frente a un panorama internacional desfavorable.

Explicó que, debido a que los precios de garantía y la comercialización están sujetos a la Bolsa de Valores de Chicago, los productores sinaloenses enfrentan una competencia desigual contra potencias como Estados Unidos o Brasil.

Ante esta realidad, Rivas Ayón reconoció las gestiones del Mandatario estatal para defender el valor de las cosechas.

“Nos queda claro que el Gobernador le ha estado echando ganas para el precio del maíz, nos está apoyando como nunca. Hoy este año, como bien lo decía el Secretario de Agricultura, Ismael Bello, ha sido excepcional y nos han apoyado enormemente”.

Para garantizar la supervivencia y rentabilidad del campo en Sinaloa, los productores plantearon la necesidad de extender y diversificar estos programas de apoyo para cubrir otras áreas críticas de la producción agrícola.

Entre las principales áreas de oportunidad para futuras gestiones gubernamentales, destacaron otros programas, como el subsidio en en gas amoníaco, que es crucial para cultivos de alta demanda de nitrógeno como el maíz, el cual requiere hasta 360 unidades de nitrógeno (equivalentes a 500 kilos de gas amoníaco por hectárea).

Además, también está la reducción de costos en agroquímicos, facilitando el acceso a insumos generales como insecticidas, herbicidas y plaguicidas.

También está el impulso a la infraestructura local, con la materialización de la planta de fertilizantes de Topolobampo, proyecto que los productores consideran definitivo para abaratar los insumos en toda la región.

Expuso que el campo sinaloense reafirma así su compromiso de seguir trabajando en sinergia con el Gobierno del Estado, confiando en que el respaldo histórico demostrado por la el Gobierno de Rubén Rocha Moya continuará fortaleciéndose para proteger a quienes garantizan la soberanía alimentaria del País.