“Dame agua, dame agua”, ordenó.

Rocha Moya es de discursos largos, no solo para los anuncios, sino en general en sus eventos, pero esta vez la paciencia de los presentes se agotaba.

Entre la multitud se escucharon algunos gritos que reclamaban al mandatario estatal ‘ir al grano’, lo que irritó al Gobernador que contestó de mala gana.

“¿Cuánto tiempo hicieron para llegar aquí? Yo necesito explicarles a ustedes porque no me gusta la politiquería, no me gusta que les vayan a decir ‘nombre, qué hacen’, no, me interesa que sepan qué estoy haciendo”, refirió.