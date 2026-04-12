Productores agrícolas de Sinaloa liberarán casetas tras acuerdo con Rocha; acudirán a CDMX por apoyo al maíz

Dirigentes de productores agrícolas en Sinaloa acordaron retirarse de las casetas de peaje que mantenían tomadas desde el pasado 6 de abril, tras aceptar la invitación del Gobernador Rubén Rocha Moya para sostener una reunión en la Ciudad de México, donde se buscará definir el esquema de apoyo para la comercialización del maíz correspondiente a la cosecha 2025-2026.

Los liderazgos del sector señalaron que esta decisión se toma como muestra de buena fe, confiando en que las gestiones encabezadas por el mandatario estatal, en coordinación con el Gobierno Federal, generen una respuesta favorable a sus demandas.

El encuentro está previsto para este martes 14 de abril y contempla la participación de autoridades estatales y federales, con el objetivo de establecer mecanismos de apoyo que atiendan la problemática que enfrentan los productores sinaloenses ante los bajos precios del grano.

No obstante, los agricultores advirtieron que, en caso de no alcanzarse acuerdos satisfactorios, retomarán las acciones de protesta que han venido realizando en los últimos días.

La movilización inició el lunes 6 de abril y tuvo presencia en distintas regiones del estado, principalmente en el centro y norte de Sinaloa. Como parte de estas acciones, los productores tomaron casetas de cobro, permitiendo el libre tránsito vehicular sin el pago de peaje, lo que impactó la recaudación.

En algunos puntos, como la caseta ubicada en el municipio de Navolato, se registraron cierres intermitentes a la circulación, mientras que en otras se mantuvo el flujo vehicular continuo, aunque sin cobro.

Con el retiro anunciado, se espera que las casetas vuelvan a operar con normalidad, mientras los productores permanecen a la expectativa de los resultados de la reunión en la capital del país.