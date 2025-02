Productores agrícolas no sufren ‘cobro de piso’, pero sí otras violencias: AARC

Los productores agrícolas no sufren por ‘cobro de piso’, pero sí otras violencias, en medio de una crisis de seguridad extendida a más de cinco meses, dio a conocer el Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría.

“Yo no he tenido reportes de ‘cobro de piso’ directos, con directos me refiero a que lleguen y le pidan a un productor que dé una cantidad de dinero porque sino no va a poder operar”.

“Personalmente no he tenido ningún reporte de esos, espero que no llegue, los rumores que yo había escuchado eran en tema de flete, no era a los productores, es un tema complicado, porque no quiero decir que no exista el cobro de piso, pero no es directamente con el productor”.

No obstante, detalló que ha habido situaciones de violencia que han afectado directamente a jornaleros agrícolas y productores han sido despojados de sus vehículos, además de enfrentamientos y detonaciones de arma de fuego en campos.

“La inseguridad se juntó con la sequía, la vida como la conocíamos en Sinaloa va a cambiar, la economía no va a ser la misma, necesitamos un programa serio de recuperación”

“Ahí hemos estado de la mano de los otros presidentes de la intercamaral, reunión tras reunión, solicitudes y gestiones, hemos puesto más atención al tema de inseguridad que a los otros”.

“Al principio no nos afectó tanto como agricultores tanto como a los negocios locales, los restauranteros, los centros nocturno fueron los que empezaron a sufrir primero y nosotros como agricultores estábamos en las afueras, las problemáticas al principio fue dentro de la ciudad, ahorita ya es más en las afueras y en las partes rurales que en los campos”.

En ese sentido, detalló que ha habido hechos lamentables, como la muerte de un jornalero agrícola que estaba en el corte de hortalizas y murió por detonación de arma de fuego.

Además, han tenido que cambiar los horarios en que trabajan los empaques, porque ya no pueden transitar vehículos pesados por tramos carreteros sin seguridad durante la noche.

Por ello, reconoció que la entidad requiere políticas públicas que garanticen la seguridad de la ciudadanía y puedan trabajar.