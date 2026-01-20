Productores ‘al límite’ exigen rescate urgente para el campo sinaloense

La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina advirtió que el sector agrícola de Sinaloa enfrenta una crisis que ya no admite más diagnósticos ni discursos, y demandó un apoyo extraordinario inmediato que permita a los productores hacer frente a los bajos precios internacionales del maíz.

El secretario general de la organización, Agustín Espinoza Lagunas, reconoció que el Gobernador Rubén Rocha Moya haya colocado como prioridad la atención al precio del grano y las gestiones ante el Gobierno federal rumbo a la próxima visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero sostuvo que ello resulta insuficiente frente a la realidad del campo.

“Reconocemos que el Gobierno del Estado haya puesto como agenda prioritaria la atención al precio del maíz, pero el campo sinaloense ya no aguanta más discursos. Los precios internacionales no cubren los costos de producción y hoy miles de productores están sembrando con pérdidas, endeudándose o dejando la actividad”, señaló.

El dirigente campesino expuso que la sobreoferta mundial y los esquemas de libre comercio han sido utilizados como justificación para no intervenir, aun cuando esas condiciones impactan de forma directa en la soberanía alimentaria del País.

“Sinaloa no puede seguir pagando los costos de un mercado internacional que no reconoce la realidad productiva local. Las acciones deben garantizar la soberanía alimentaria y proteger al productor, no sólo al mercado”, subrayó.

Ante este escenario, la COUC planteó la necesidad de establecer un mecanismo de compensación que cubra la diferencia entre el precio internacional del maíz y el costo real de producción, además de brindar certidumbre en los esquemas de comercialización una vez concluidas las cosechas.

“Exigimos políticas públicas que protejan al productor. A la federación le decimos con respeto, pero con firmeza: sin rentabilidad no hay campo y sin campo no hay alimentos”, puntualizó Espinoza Lagunas.

Confió en que la próxima visita presidencial a Sinaloa no se limite a un acto protocolario, sino que se traduzca en decisiones concretas, recursos suficientes y soluciones de fondo para las cosechas de maíz y para todo el sector agrícola del Estado.