Agricultores que se manifiestan en Sinaloa buscan un precio de comercialización de 7 mil pesos por tonelada de maíz blanco.

Los productores establecieron que se han realizado acercamientos con el Gobierno de Sinaloa, pero todavía no han sido atendidos de manera personal por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“5 mil 850, es un precio que se está negociando con Gobierno del Estado. De ahí para arriba”, mencionó Everardo, un agricultor del centro de Sinaloa que se encuentra manifestándose buscando un precio más alto para sus cosechas.

De acuerdo a los agricultores el Gobernador Rubén Rocha Moya podría atenderles en el transcurso de este jueves 2 de mayo o durante la mañana del 3 de mayo.

“El Gobierno del Estado ha dado buenos pasos a nosotros favorables, estamos en pláticas y esperando la reunión todavía”, mencionó el agricultor.

- Si este precio de 5 mil 800 se logra, ¿ustedes estarían satisfechos?

No, todavía no. O sea, él nos mandó esta propuesta, los compañeros lo vieron bien, pero queremos un poco más todavía. Ese precio no es favorable todavía para nosotros.

- ¿Cuánto sí será favorable? De acuerdo a sus cálculos.

Pues nosotros queremos 7 mil pesos pero sabemos que no se puede. Pero queremos platicar con el Gobernador, que él nos explique los motivos de porqué no puede y nosotros explicarle los motivos de porqué no podemos agarrar un precio tan barato.

Desde el lunes 29 de abril comenzaron manifestaciones de agricultores en el centro de Sinaloa pues al no se atendidos ese día por el Gobernador en el Palacio de Gobierno decidieron ir a la caseta de cobro de Costa Rica, sobre la autopista Mazatlán a Culiacán, impidiendo el paso a camiones de carga.

La manifestación se extendió a Guasave y Ahome, en donde se tienen tomadas las casetas de Cuatro Caminos y de San Miguel.

La inquietud de los productores agrícolas es debido a que ellos buscan un precio más alto para su cosecha de maíz blanco de este ciclo, pues a finales de abril se definió por gobierno federal y estatal que el precio base de este grano sería de 5 mil 457 pesos por tonelada.

Sobre estos acercamientos celebrados por el Gobierno de Sinaloa, el equipo de comunicación de la administración estatal emitió un comunicado:

AVISO IMPORTANTE

Precisar compañeros, que el Gobierno del Estado no está ofreciendo precio distinto por la tonelada de maíz. En ningún momento.

El precio oficial es el precio fijado en 5,457 pesos es un precio piso, que de ahí en adelante pudiera crecer por las fluctuaciones del mercado.