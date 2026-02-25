Productores convocan a manifestación en Culiacán en visita de Sheinbaum por adeudos pendientes

Campesinos Unidos de Sinaloa convocó a agricultores a manifestarse el próximo sábado 28 de febrero en Culiacán durante la visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la convocatoria emitida por Campesinos Unidos de Sinaloa, el objetivo es buscar una entrevista con la mandataria federal para exponer presuntos incumplimientos en acuerdos firmados con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Señalan que existen adeudos en la entrega de apoyos a productores de maíz y trigo en Sinaloa.

La organización llamó a agricultores de todo el estado a sumarse a la movilización para exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos.

“Campesinos Unidos de Sinaloa... Convoca a todos los productores agrícolas del Estado para asistir al banderazo para la construcción hospital de especialidades del IMSS sobre la carretera a Imala”.

“El objetivo es buscar una entrevista para enterarla de los incumplimientos de los acuerdos signado con la SADER, relativos a la entrega de los apoyos a los maiceros y trigueros que se adeudan en Sinaloa”, señalan.

Este miércoles, el Gobernador Rubén Rocha Moya adelantó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una conferencia mañanera desde Mazatlán el próximo viernes.

Señaló que la visita de Sheinbaum Pardo a Sinaloa consta de dos días, uno de ellos en el sur de Sinaloa y otro en la capital sinaloense.