Productores de granos llegan al nuevo ciclo sin capacidad para ampliar siembras advierte AARC

Aunque las condiciones de las presas son alentadoras para el próximo ciclo agrícola en Sinaloa, los productores de granos enfrentan dificultades financieras que podrían limitar la superficie que se siembre, advirtió Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

El dirigente agrícola estimó que alrededor de 20 por ciento de la superficie quedó sin sembrar durante el ciclo 2025-2026.

Bazúa Campaña señaló que el sector llega al nuevo ciclo después de dos años complicados, con productores que ya no cuentan con la misma capacidad económica para asumir el riesgo de sembrar o rentar más tierras.

“Las presas tienen agua para hacer un ciclo normal, digo todavía no, pero por lo que se ve van a tener agua para un ciclo normal, las presas, pero el sector granero está muy golpeado financieramente”, lamentó.

Explicó que anteriormente algunos agricultores optaban por rentar sus tierras en lugar de sembrarlas, pero consideró que la situación financiera actual está modificando incluso esa dinámica.

“Yo creo que este año, con dos años malos que vienen hacia atrás, pues ni eso. O sea, no va haber... agricultores interesados en rentar terreno que es lo que se está viendo”.

“Muchos de ellos con los que yo he platicado van a sembrar sus mejores tierras y... van a sembrar sus tierras propias, las mejores, y no van a buscar terrenos en renta para sembrar alrededor”, señaló.

Agregó que esta situación se está presentando en distintas regiones del estado, principalmente en las zonas con mayor producción de maíz.

“Creo que está extendido en el estado, pienso yo que está sucediendo lo mismo desde Los Mochis, Guasave, Culiacán, Guamúchil, Elota. Sí está extendido, sobre todo las zonas donde más se produce maíz que como ya sabemos, fue una temporada muy mala para el maíz con bajos rendimientos, con calidad mala de maíz entonces está golpeado el sector”, apuntó.

Bazúa Campaña explicó que la reducción de la superficie sembrada no responde a un solo factor, sino a la combinación de problemas que han afectado la rentabilidad de los cultivos.

“Es la combinación de la baja producción, de los costos altos y de la calidad. Eso es, principalmente, lo que se está viviendo en este momento. En el tema del precio, no se llegó al precio (del maíz) que se pretendía en un principio, aún con los apoyos entonces es una combinación de todos”.