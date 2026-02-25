Productores de maíz buscarán reunión con Claudia Sheinbaum para gestionar precio rentable: Caades

Productores agrícolas de Sinaloa buscarán un acercamiento con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita programada este fin de semana a Culiacán y Mazatlán, con el objetivo de plantear la situación que enfrenta el sector maicero y gestionar condiciones que permitan alcanzar rentabilidad en el ciclo actual.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), Jesús Alberto Rojo Plasencia, informó que para este año se estima una producción aproximada de cuatro millones de toneladas de maíz en la entidad, con un costo de producción cercano a los 6 mil pesos por tonelada.

En ese contexto, señaló que el precio de mercado proyectado no garantiza márgenes suficientes para los productores, por lo que buscarán plantear la necesidad de un esquema de apoyo complementario que permita cubrir costos y obtener utilidad.

Indicó que la intención es establecer una mesa de trabajo con autoridades federales para exponer las necesidades del sector, particularmente en lo relacionado con la comercialización del grano y el ordenamiento del mercado.

De acuerdo con lo expuesto por el dirigente agrícola, el objetivo es lograr un precio de venta por tonelada por encima de los 6 mil o 6 mil 500 pesos, cifra que permitiría a los productores mantener operaciones y prepararse para el siguiente ciclo agrícola.

La declaración se dio en el marco de la Expo Agro Sinaloa 2026, evento en el que representantes del sector productivo coincidieron en la necesidad de fortalecer mecanismos de apoyo ante las condiciones actuales del mercado.

Rojo Plasencia añadió que buscarán que el Gobierno federal considere medidas que contribuyan a estabilizar los precios y faciliten la colocación de la cosecha sinaloense, al tratarse de uno de los principales estados productores de maíz en el País.

La visita presidencial se da en un contexto en el que organizaciones agrícolas han insistido en la necesidad de políticas que otorguen certidumbre a los productores frente a los costos de insumos y la volatilidad de los precios internacionales del grano.