Productores de maíz en el norte de Sinaloa protestaron en Palacio de Gobierno del Estado, en Culiacán, debido a la falta de pago de sus cosechas del año pasado.

Gabriela Torres, quien entregó 9.5 hectáreas de maíz, acusó que pese a la insistencia y promesas que han hecho el propio Gobernador de Sinaloa, a más de un año sigue sin cobrar.

“Estamos aquí porque exigimos lo que se nos prometió, no estamos exigiendo nada más y nada menos que el pago de nuestra cosecha. No venimos a pedirle nada que no sea justo, es nuestra producción, es el trabajo de un año”, dijo.

“Hemos estado espere y espere. No es la primera vez, hemos venido varias veces y siempre con la misma promesa de que sí se nos va a pagar y que hemos estado esperando porque confiamos en su palabra”, expresó.

En sus casos particulares, mencionaron que provienen de Ahome, y sus cosechas fueron entregadas en el almacén Santa Rosa, de dicho municipio.

A casi un año, aquejaron que los intereses han complicado su situación financiera, por lo que el precio establecido de 6 mil 995 pesos por tonelada el año pasado no les ayuda mucho.

“Pues ya nos están comiendo hasta los interés y los gastos de la bodega, ahorita ya el precio que prometió al final de cuentas ni eso vamos a recibir”.

Subrayó que sus quejas no tiene tintes políticos, pues simplemente quieren solución y cumplimiento a la promesa de la autoridad.

“Es demasiado el tiempo que hemos estado confiando en las palabras que nos han dicho. Aquí la mayoría somos únicamente productores y estamos exigiendo el pago de nuestra cosecha, el trabajo de todo un año”, aseguró Gabriela Torres.