Productores de Sinaloa enfrentan pérdidas económicas pese a seguros agrícolas: COUC

Productores agrícolas de Sinaloa están enfrentando pérdidas económicas a pesar de contar con seguros agrícolas, debido a los daños provocados por las recientes lluvias, advirtió la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina.

El secretario general de la COUC en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, señaló que las afectaciones se registran en cultivos de maíz, frijol y garbanzo.

Indicó que los daños se presentan por acame, exceso de humedad, pudriciones y deterioro en la calidad del grano.

Estos factores, explicó, reducen de manera directa la rentabilidad de las cosechas.

Aunque reconoció que los fondos de aseguramiento cumplen con las pólizas contratadas, aclaró que el seguro agrícola no cubre todos los escenarios ni a todos los productores.

Señaló que existen superficies sin aseguramiento y otras que, aun contando con póliza, enfrentan deducibles, topes y coberturas limitadas.

Subrayó que estas restricciones no reflejan la pérdida real, especialmente cuando el daño es parcial o se manifiesta en la calidad del producto.

Espinoza Laguna añadió que, en muchos casos, la evaluación del daño se define hasta la cosecha, mientras los costos de producción siguen aumentando.

A ello se suma la proliferación de plagas y enfermedades derivadas del exceso de humedad.

Esto ha obligado a los productores a invertir más en fungicidas, plaguicidas y manejo sanitario.

Estos gastos, precisó, no están cubiertos en su mayoría por los seguros agrícolas.

Este escenario, dijo, coloca al productor social en una situación crítica.

Advirtió que incluso cosechando, muchos agricultores podrían registrar pérdidas económicas.

Reconoció la importancia de los fondos de aseguramiento, pero sostuvo que son insuficientes ante el riesgo climático y sanitario que enfrenta el campo sinaloense.

Por ello, llamó al Estado a complementar estos esquemas con apoyos emergentes y mayor flexibilidad crediticia.