Productores de Sinaloa levantan bloqueos tras acuerdos con Segob

El aviso fue difundido este jueves por integrantes del organismo Campesinos Unidos de Sinaloa a través de redes sociales, donde detallaron que los líderes del movimiento recibieron la minuta “firmada y sellada” por autoridades federales.

Productores agrícolas de Sinaloa anunciaron el levantamiento de los bloqueos instalados desde el lunes, luego de que sus dirigentes alcanzaron acuerdos con la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el mensaje, el documento contiene compromisos que consideran favorables para el sector agrícola, motivo por el cual dieron por cumplido el objetivo del paro nacional del campo.

“Para avisarles que ya nos comunicaron los líderes que ya tienen el documento ahora sí firmado y sellado con todos los compromisos. Nos dicen que lo que viene plasmado ahí ahora sí es favorable para nosotros y con eso con nos dicen que ya no podemos ir a nuestras casas, que ya tenemos el documento en nuestras manos y que se logró el objetivo compañeros”, expusieron.

Durante los últimos cuatro días, los productores mantuvieron bloqueos en casetas de distintos puntos de Sinaloa: en Costa Rica y El Pisal, en Culiacán; Cuatro Caminos, en Guasave; y un plantón frente a las instalaciones de Grupo Minsa, en Los Mochis.

Los productores exigían principalmente:

• Reconocer la agricultura como actividad estratégica nacional.

• Restituir una banca de desarrollo para el sector.

• Regular precios internos y revisar el tratamiento de granos en acuerdos comerciales.

• Establecer precios de garantía.

• Retomar la discusión de la Ley de Aguas.

En el mensaje dirigido a las bases, los representantes agradecieron a quienes sostuvieron la protesta pese a sus actividades laborales y el desgaste de la movilización.