Productores de Sinaloa necesitan apoyos sin retrasos, afirma Irma Moreno

Se necesita una mayor agilidad en el proceso de recepción de documentos para que los productores puedan acceder cuanto antes a los apoyos para la comercialización de sus cosechas, planteó la Diputada local por el PRI Irma Moreno Ovalles, quien consideró que el sector agrícola requiere que estos recursos se entreguen de manera oportuna.

Señaló que muchos productores aún arrastran adeudos de ciclos agrícolas anteriores, por lo que es indispensable acelerar tanto la apertura de ventanillas como la revisión de la documentación y la dispersión de los apoyos, ya que estos recursos les permitirán cubrir créditos y continuar con sus actividades productivas.

“Que lo agilicen porque, al final, ellos están pagando intereses de créditos que solicitaron y vienen arrastrando adeudos. Todos los productores, ya sea de maíz o de trigo, están en esa situación, desde aquí seguimos levantando la voz para que se agilice el pago”, expresó.

Sus declaraciones se dieron luego de que la Secretaría de Agricultura anunciara que, a partir del 29 de junio, quedó abierta la recepción de solicitudes y documentación para acceder al Apoyo a la Comercialización de Maíz Blanco correspondiente al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026, como parte del Programa de Comercio Justo del Gobierno de México.

Moreno Ovalles consideró que tanto los apoyos federales como los estatales deben entregarse con mayor rapidez, ya que el retraso en la liberación de los recursos afecta la liquidez de los productores y limita su capacidad para continuar con sus actividades.

Asimismo, comentó que existen antecedentes de programas en los que los apoyos tardaron en llegar, por lo que esperan que este año el proceso sea más eficiente y los recursos lleguen en tiempo.

“Exigimos al Gobierno federal de Morena que se agilicen los pagos, porque vemos que se nos va uno o hasta dos años y siguen los atrasos en los adeudos de los ciclos agrícolas”, expresó.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la recepción de solicitudes para este programa permanecerá abierta del 29 de junio al 1 de agosto de 2026, periodo durante el cual los productores podrán presentar la documentación necesaria para acceder al incentivo destinado a la comercialización de maíz blanco.