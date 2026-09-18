Productores de Sinaloa se manifestarán en visita de Sheinbaum; buscan reunión ante retraso de apoyos al campo

Productores agrícolas de Sinaloa se manifestarán este domingo en Culiacán durante la visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el retraso en la entrega de los apoyos al campo, informó el líder agrícola Baltazar Valdez Armentía.

Indicó que a partir de las 10:00 horas arribarán a las instalaciones de la Feria Ganadera para solicitar una reunión con la Mandataria federal a fin de plantear la problemática que enfrenta el sector.

“Además de la manifestación, buscamos el encuentro con ella... lo hemos estado buscando, sin embargo, esperemos que hoy sí nos atienda o que... nos agende una entrevista”.

“Nuestro primer reclamo va a ser la falta de cumplimiento en tiempo de la entrega de apoyos”, sostuvo.

Detalló que el esquema de apoyos prometidos por el Gobierno federal y estatal establecía que la entrega quedaría concluida para finales de agosto, plazo que ya venció.

Este retraso, afirmó, ha provocado que productores no puedan liquidar créditos anteriores y que algunos hayan caído en cartera vencida, generando intereses moratorios y dificultades para conseguir financiamiento para el nuevo ciclo agrícola.

“Ahí está la gente desesperada porque ya entramos al ciclo agrícola y la gente sigue con cartera vencida, en muchos casos, porque no hay recurso... este recurso que estamos esperando para liquidar los créditos y obviamente como consecuencia de eso tampoco los compañeros tienen acceso a un nuevo crédito”, señaló.

Además del retraso de los apoyos, explicó, los productores pretenden plantear a Sheinbaum otros problemas del sector como el costo de insumos, la falta de crédito oficial y los precios de los granos.

En ese sentido, Valdez Armentía señaló que el panorama para el nuevo ciclo agrícola es complicado pues muchos agricultores arrastran pérdidas de hasta tres ciclos agrícolas.

Agregó que la situación ha llevado a algunos productores a vender maquinaria y terrenos, ya que los ingresos obtenidos por las cosechas no les permiten sostener la actividad.

“Esto se está tornando muy difícil, sin embargo, seguimos en la lucha y seguimos con la idea de que no podemos parar en la actividad y que requerimos de la mano del Gobierno, para, digamos, rescatar la actividad y que volvamos a tener la estabilidad que hubo”, apuntó.

El 4 de agosto, durante una visita a Sinaloa, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, encabezó la entrega de las primeras tarjetas del Banco del Bienestar destinadas a productores de maíz para la dispersión de los apoyos federales.

De acuerdo con información difundida entonces, el esquema contemplaba beneficiar a 26 mil 800 productores.

Los recursos forman parte de un esquema de apoyos complementarios al precio del maíz.

Para el ciclo 2025-2026 se estableció una aportación de mil 300 pesos por tonelada por parte de la Federación y 400 pesos por tonelada del Gobierno de Sinaloa, para alcanzar un apoyo conjunto de mil 700 pesos por tonelada.