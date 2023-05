CULIACÁN._ Los agricultores que se dedican a la siembra de maíz y trigo tomarán las instalaciones de Petróleos Mexicanos este lunes como parte de una protesta en contra de los precios de los granos establecidos por el Gobierno federal.

Baltazar Valdez Armentia, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, convocó a los diversos grupos de productores del estado para unirse a la manifestación y exigir precios estables para sus producciones.

“Estamos atentos, hacemos la convocatoria para que el lunes tomemos las instalaciones de Pemex, quienes quieran ir son bienvenidos, quienes en este momento se quieran bajar del carro y confiar en las propuestas que todos los días cambian en el Gobierno federal y en el Gobierno del Estado son libres de hacerlo”, exhortó el líder agrícola.

Este miércoles, el Gobernador Rubén Rocha Moya expuso un esquema de comercialización para el maíz y el trigo, el cual consta de la compra por parte de la Federación y del Estado de 1.8 millones de toneladas de maíz para beneficiar a productores de menos de 10 hectáreas y de menos de 50 hectáreas.

Con esta compra se pretende quitar presión al mercado para reducir la oferta y establecer un precio de 6 mil 965 pesos por tonelada de maíz.

El esquema también comprende la aplicación de aranceles para el maíz importado y con ello favorecer la comercialización del maíz producido dentro de México.

“Sigue siendo un esquema muy endeble, porque le sigue apostando a la especulación, le sigue apostando a una reacción positiva al precio que no vemos por ningún lado”, alertó Valdez Armentia.

En el caso del trigo, a pesar de que aún no se establecen precios, el Gobierno de Sinaloa anunció un bono de 300 pesos por tonelada de trigo para que los productores.

Valdez Armentia criticó que las acciones del Gobierno federal están siendo impuestas para separar a los productores en grupos.

“Sabemos que las acciones del Gobierno federal están encaminadas a desarticular la unidad entre las organizaciones y los productores para efectos de no alcanzar la meta de los precios propuestos por los propios productores, nos están dividiendo”, llamó a los productores agrícolas.

Lamentó que de no garantizarse los precios para sus producciones, se estaría afectando su profesión para los próximos ciclos y con ello su patrimonio.

“Si no nos defendemos ahora de esta embestida del Gobierno federal estamos prácticamente aceptando la derrota, y también estamos aceptando que el próximo ciclo no seremos productores agrícolas, engrosaremos las filas de los más pobres donde tendríamos que irle a poner la mano al Gobierno federal para que nos apoyara con los bonos que tiene implementados los programas sociales, que no resuelven la pobreza”, puntualizó.