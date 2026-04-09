Productores en Sinaloa analizan dejar de sembrar el campo ante pérdidas por bajos precios del maíz

La caída en los precios del maíz y el incremento en los costos de producción han colocado a productores de Sinaloa en una situación crítica, al grado de considerar abandonar la siembra tras años de pérdidas consecutivas.

Durante la toma de la caseta de El Pisal, por el paro nacional, Leticia López, comisariada ejidal de San Pedro, en Navolato, señaló que la actividad agrícola ha dejado de ser sostenible para pequeños productores.

“Debido a los bajos precios que hemos obtenido últimamente del maíz y al incremento de insumos como diésel, de semilla, de fertilizantes (...) lo que sacamos nosotros en nuestra cosecha es insuficiente”, expresó.

Con tres años consecutivos de pérdidas, explicó que la situación ha llegado a un punto límite.

“Tenemos tres años que en lugar de ganar, perdemos. Lo que ganamos, yo puedo decir que lo que gané en 30 años en tres años lo he perdido”, lamentó.

La productora proviene de una familia dedicada históricamente al campo, actividad que ha pasado de generación en generación.

“Mi papá, ejidatario, heredó la tierra de sus abuelos (...) y han ido de generación en generación las tierras, han ido quedando en la familia y la sembramos, pero ahorita, en la actualidad ya no es negocio para nosotros”, comentó.

Indicó que en su caso, como ejidataria que siembra alrededor de 10 hectáreas, la falta de rentabilidad ya obliga a replantear el futuro.

“Estamos pensando en buscar otra actividad porque ya la actividad de la siembra no nos da para mantener a nuestras familias”, dijo.

Incluso, no descarta migrar en busca de otras oportunidades.

“Estamos pensando en emigrar, yo creo, al irnos a otra ciudad, a otra parte, porque aquí en Sinaloa nuestra actividad de la agricultura ya no la podemos desarrollar por los bajos precios, por la poca rentabilidad, tenemos que buscar otra cosa qué hacer”, señaló.

La situación también impacta directamente a su entorno familiar, del cual es sostén.

“Es preocupante, es preocupante para todos porque detrás de mí yo soy pues jefa de familia, detrás de mí, pues yo tengo hijos, tengo nietos que pudieron hacer una profesión, pudieron hacer una carrera, pero también no hay mucha oportunidad de trabajo”, explicó.

Además de los bajos precios, López destacó el impacto de los créditos con altas tasas de interés.

“Es anual, uno paga a los siete meses, ocho meses paga sus créditos, el interés es muy alto. Entonces, en pagar intereses, en pagar insumos caros, ahí se nos va lo que sacamos de la cosecha y no tenemos utilidad para subsistir”, detalló.

A ello se suma la falta de apoyos y adeudos pendientes por parte del Gobierno.

Señaló que actualmente los compradores buscan pagar alrededor de 4 mil 300 pesos por tonelada, lo cual no cubre los costos de producción.

“Nos deben apoyos de los 750 pesos (...) y es el precio que quieren pagar los que se dedican a comprarnos, los industriales, que son los que compran, quieren pagar eso, no quieren pagarnos más y la verdad, el coste es muy alto, menos alcanza”, indicó.

Pese al panorama, dijo que aún mantienen expectativas en las negociaciones en curso con autoridades.

“Tenemos esperanza todavía (...) estamos esperando cuál va a ser la respuesta de nuestro gobierno, que nosotros esperamos que sea positivo y que sí nos apoyen”, aseveró.