$!Productores lecheros de Mazatlán enfrentan crisis por bajos precios, denuncia regidor del PAN

El Partido Acción Nacional en Sinaloa denunció una crisis en el sector lechero de Mazatlán, donde productores enfrentan bajos precios por litro y competencia por la importación de leche en polvo.

Durante una conferencia de prensa, el regidor de Mazatlán, Felipe Parada Valdivia, señaló que este municipio concentra la principal cuenca lechera del estado, pero actualmente atraviesa dificultades que ya impactan en la producción.

Explicó que el volumen diario pasó de alrededor de 100 mil a 90 mil litros, reflejando una disminución que atribuyó a las condiciones adversas para los ganaderos.

“Los productores de leche de Sinaloa están padeciendo ahorita están sufriendo por el precio de la leche que les va a las pasteurizadoras”, dijo.

Indicó que, mientras a los productores se les paga hasta 12 pesos por litro de leche, en el mercado el precio alcanza entre 30 y más de 40 pesos, lo que representa un margen considerable en la cadena de comercialización.