$!Productores lecheros de Mazatlán enfrentan crisis por bajos precios, denuncia regidor del PAN

El Partido Acción Nacional en Sinaloa denunció una crisis en el sector lechero de Mazatlán, donde productores enfrentan bajos precios por litro y competencia por la importación de leche en polvo.
Durante una conferencia de prensa, el regidor de Mazatlán, Felipe Parada Valdivia, señaló que este municipio concentra la principal cuenca lechera del estado, pero actualmente atraviesa dificultades que ya impactan en la producción.
Explicó que el volumen diario pasó de alrededor de 100 mil a 90 mil litros, reflejando una disminución que atribuyó a las condiciones adversas para los ganaderos.
“Los productores de leche de Sinaloa están padeciendo ahorita están sufriendo por el precio de la leche que les va a las pasteurizadoras”, dijo.
Indicó que, mientras a los productores se les paga hasta 12 pesos por litro de leche, en el mercado el precio alcanza entre 30 y más de 40 pesos, lo que representa un margen considerable en la cadena de comercialización.
“Estamos pidiéndole al gobierno del Estado que a través de la Secretaría de Ganadería del Estado intervenga, pero no solamente allí de un apoyo moral, porque el año pasado las mesas de negociación solamente fueron testigos silenciosos de la negociación entre los ganaderos y las pasteurizadoras”, señaló.
Añadió que el problema se agrava por el aumento en los costos de insumos y por la entrada de leche en polvo importada, principalmente de Estados Unidos, lo que, dijo, genera una competencia desleal.
El regidor advirtió que incluso productos como quesos son elaborados con este insumo, utilizando grasas vegetales en lugar de leche fresca, lo que también podría implicar riesgos a la salud.
“El día de ayer, nuevamente los ganaderos de Mazatlán hicieron llegar un documento a la Secretaría de Economía de licenciado Marcelo Ebrard, con quienes ya sostuvieron una reunión hace algunos meses pidiéndole que abran una investigación por dumping a los importadores de leche, en polvo, porque se está convirtiendo también en un problema de salud”, aseguró.
En ese sentido, Parada Valdivia exigió la intervención del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Economía federal para regular el mercado y garantizar condiciones más justas para los productores.
Como propuesta, plantearon que el pago al productor sea equivalente al 50 por ciento del precio final al consumidor.
“Exigimos al gobierno estatal y al federal. Que defendamos nuestros honorarios, que peleemos por un precio justo de leche”.