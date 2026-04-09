$!Productores mantienen liberada caseta de El Pisal previo a mesa de negociación

A cuatro días, productores agrícolas mantuvieron libre este jueves la caseta de El Pisal como parte de sus acciones de presión, en espera de la mesa de negociación programada para este viernes con autoridades. De acuerdo con Felipe Zazueta, presidente del Comité Campesino de Navolato, la liberación del peaje se acordó mediante asamblea entre los manifestantes. “Se tomó el acuerdo de que por hoy va a estar completamente liberada. Vamos a permanecer aquí, pero la caseta todo el día va a estar libre”, explicó.









Señaló que la medida es temporal, mientras se desarrollan las negociaciones en torno a sus principales demandas. Entre ellas, destacó el pago pendiente de 750 pesos por tonelada y los 200 pesos adicionales del ciclo 2023-2024, así como la definición del precio del maíz para el actual ciclo agrícola. “Lo que se está exigiendo es el pago completo de los 750 pesos a los mil 600 productores, que sea lo más pronto posible y el precio del maíz de este ciclo. [Además de] los 200 pesos [adicionales] que se también quedaron de acuerdo”, detalló.







Añadió que uno de los puntos centrales será el precio del maíz, el cual aún no ha sido definido. “Es lo que se va a negociar el día de mañana (...) nosotros queremos que sea algo justo para que el campo sea rentable”, expresó. Los productores plantean que el precio no sea menor a 6 mil 500 pesos por tonelada. “Que no se baje de 6 mil 500, es muy importante, porque de los 6 mil 500 pesos en adelante puede ser redituable para el productor”, advirtió.







