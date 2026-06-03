$!Productores mantienen toma indefinida y libre peaje en caseta de cobro de Costa Rica, en Culiacán

Agricultores de la región centro de Sinaloa mantienen la toma de la caseta de cobro de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, como parte de las estrategias del gremio para exigir mejores condiciones en la producción y comercialización de granos. En la capital, los agricultores liberaron la caseta de cobro, en coordinación con otros frente agrícolas que se manifiestan en Cuatro Caminos, Guasave; San Miguel Zapotitlán, en Ahome; y la de El Pisal, en Culiacán.

“Los que organizamos los tres movimientos, se hace una reunión y lo que salga es lo que se toma, pero hasta ahorita seguimos con el tiempo indefinido de la toma, pero tenemos libre peaje, no estamos deteniendo el tráfico”, declaró Everardo Bustamante, productor del Valle de San Lorenzo. Las demandas que motivan estas manifestaciones radican en las gestiones por los precios de comercialización por tonelada de granos, el pago de coberturas y apoyos a la producción, así como la política pública enfocada en el campo.

Sobre ello, Bustamante reclamó que muchos de los acuerdos y compromisos pactados con anteriores movilizaciones, no han sido cubiertas en perjuicio del productor. “Yo tengo maíz entregado que no se está vendiendo, y al no venderse, mis intereses siguen subiendo. Por no pagar, mis intereses van corriendo. Ni se ha pagado el apoyo del Estado, ni se ha vendido ese maíz”.