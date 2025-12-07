$!Productores mantienen tomada la caseta de Costa Rica por segundo día; exigen solución a la comercialización

CULIACÁN._ La caseta de peaje ubicada en Costa Rica, Culiacán, cumplió 24 horas tomada por productores agrícolas del Valle de San Lorenzo, quienes mantienen libre de cuota el tránsito en ambos sentidos de la autopista Culiacán-Mazatlán. El punto de protesta se encuentra en el kilómetro 178+800 y permanece bajo resguardo del grupo de manifestantes sin reportes de incidentes.





Los productores señalaron que la toma de la caseta responde a la falta de acuerdos en materia de comercialización de granos y otros productos agrícolas, un tema que, de acuerdo con el gremio, continúa sin respuesta por parte de autoridades federales. La inconformidad surge principalmente por los esquemas de precios y las políticas públicas que consideran insuficientes para garantizar la rentabilidad del ciclo agrícola. Durante la jornada del sábado y la mañana de este domingo, el flujo vehicular se mantuvo constante y sin cobro, mientras los productores reiteraron que permanecerán en el sitio hasta obtener compromisos concretos respecto a los apoyos y mecanismos de comercialización.





La Guardia Nacional realizó recorridos preventivos en la zona sin intervenir en la protesta. Dirigentes del sector agrícola advirtieron que, de no existir avances, la próxima semana podrían activarse manifestaciones en la zona norte de Sinaloa, donde productores de otros valles se encuentran en una situación similar. En años recientes, las inconformidades por los precios de garantía y los costos de producción han derivado en protestas simultáneas en distintos tramos carreteros del estado. Las organizaciones agrícolas señalan que la volatilidad en los mercados y los incrementos en insumos han afectado la estabilidad del sector, por lo que solicitan que se revisen alternativas para asegurar ingresos que permitan continuar con la actividad productiva.