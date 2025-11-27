Productores permiten paso parcial en casetas de Sinaloa como muestra de apertura al diálogo

Los bloqueos comenzaron el lunes alrededor de las 10:00 horas en las casetas de Cuatro Caminos, en Guasave; Costa Rica y El Pisal, en Culiacán, además de una protesta en las instalaciones de Minsa, en Los Mochis.

Cuatro días después de iniciar el paro nacional del campo, productores de Sinaloa comenzaron este jueves a permitir el paso parcial en las casetas, como señal de apertura al diálogo ante las negociaciones que se desarrollan en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la organización Campesinos Unidos de Sinaloa difundió un video donde se observa la liberación del primer tráiler, acción que los manifestantes describieron como un gesto de apertura.

Durante la tarde, alrededor de las 14:00 horas, también reportaron la apertura parcial en otros puntos, como en la caseta de Cuatro Caminos, donde los productores permiten el paso de vehículos, pero permanecen a un costado en espera de los avances de la negociación.

Los líderes del movimiento insistieron en que la apertura parcial no implica el fin del paro, sino una muestra de disposición para que las autoridades federales atiendan sus demandas.