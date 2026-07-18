Productores piden plan emergente para reactivar la agricultura comercial en Sinaloa

CULIACÁN._ Productores agrícolas de Sinaloa urgieron a los gobiernos estatal y federal a implementar un plan emergente para reactivar la agricultura comercial, tras advertir que la baja rentabilidad, los altos costos de producción y las deudas acumuladas mantienen en crisis al sector.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, el presidente de Productores Independientes de Sinaloa, Manuel Gumaro López Cuadras, señaló que el objetivo es presentar propuestas para mejorar las condiciones del campo tras tres ciclos agrícolas complicados.

“Venimos atravesando un ciclo muy complejo junto con los últimos dos anteriores, donde hemos tenido desafortunadamente bajas producciones, altos costos de producción y precios muy deprimidos para la comercialización de todos los cultivos”, expresó.

Una parte importante de los productores terminó el ciclo anterior sin utilidades e incluso con deudas, indicó, situación que ha dificultado obtener financiamiento para volver a sembrar.

“Hay que decirlo, un gran porcentaje, si no la mitad o más de la mitad, quedó con deuda o no tuvo margen de utilidad y no tiene ahorita recursos para seguir este próximo ciclo”.

López Cuadras explicó que los bancos han restringido el otorgamiento de créditos al considerar que la agricultura representa una actividad de alto riesgo, por lo que insistió en la necesidad de respaldo gubernamental.

“Requerimos apoyo, oxigenarnos, mover la economía agrícola y que se le dé certeza a los cultivos y precios de garantía que realmente vengan a satisfacer la necesidad de los productores”, dijo.

El presidente de Productores Independientes de Sinaloa afirmó que la falta de rentabilidad ya impactó la intención de siembra, pues muchos agricultores reducirán la superficie que cultivarán durante el próximo ciclo.

“Muchos productores que sembraban 400 o 500 hectáreas nada más van a sembrar la propia. Están bajando hasta un 70 por ciento su intención de siembra”.

Añadió que esta situación también provocó una caída en el precio de renta de las tierras agrícolas, que pasaron de cotizarse entre 10 mil y 15 mil pesos por hectárea a ofrecerse actualmente desde 5 mil pesos en algunas zonas.

Respecto al temporal, López Cuadras informó que ya comenzaron las primeras siembras de cacahuate y sorgo en la región del Évora, mientras la Junta Local de Sanidad Vegetal mantiene vigilancia por la presencia de chapulín.

“Tenemos monitoreos permanentes y estamos muy vigilantes; en caso de tener presencia de chapulín, se recomienda a los productores hacer aplicaciones y nosotros contamos con producto para apoyarlos”.

Además, exhortó a los productores de temporal a tramitar el permiso único de siembra, al considerar que facilita la integración de un padrón confiable y el acceso a apoyos gubernamentales.

“No es un tema recaudatorio; el permiso de siembra es como el acta de nacimiento del cultivo y permite que los apoyos lleguen realmente a quien los necesita”.