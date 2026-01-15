$!Productores se manifiestan en Culiacán; acusan boicot de Agricultura federal y exigen precio justo al maíz

El productor acusó que la reunión programada para el 12 de enero fue pospuesta de último momento.

“El motivo porque vamos a manifestarnos los productores primeramente es porque nuestros líderes nacionales, los 60 líderes productores, están en la Ciudad de México negociando los mejores precios para nuestras cosechas. Quiero denunciar públicamente a mi Secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué, del boicot que está haciendo”, señaló.

Martín Lim, agricultor de la región, explicó que la movilización se realiza en respaldo a los 60 líderes nacionales que se encuentran en Ciudad de México buscando acuerdos para la comercialización de las cosechas.

Productores agrícolas del centro de Sinaloa se manifestaron frente a la Catedral de Culiacán, sobre la avenida Álvaro Obregón, para exigir precios justos al maíz y denunciar lo que calificaron como un boicot por parte de la Secretaría de Agricultura federal en las mesas de negociación.

“Estaba agendada para el día 12 de enero a las 9:00 de la mañana en la Ciudad de México la famosa reunión, las mesas de diálogo que para nosotros es un monólogo donde solamente los productores hablamos y ellos escuchan. De última hora mi Secretario de Agricultura federal le habla a los líderes y les cambian la agenda para el día jueves”, reclamó.



Adeudos sin pagar desde 2023

Uno de los principales reclamos es el retraso en los apoyos comprometidos por el Gobierno federal.

Lim aseguró que los pagos anunciados no han llegado a quienes participan en la protesta.

“No hay nadie, estamos hablando de los que nos vamos a manifestar, que les hayan pagado. Nomás nos dijeron ‘ya le vamos a pagar’, pero son apoyos del 2023, los 750 pesos, y ya estamos en 2026”, expuso.

Detalló que los programas están condicionados entre sí, lo que impide acceder a nuevos apoyos.

“Mientras no se culmine hasta el último productor del pago de los 750 pesos, no se puede acceder al siguiente programa que son los 200 pesos de apoyo a las coberturas; mientras no se termine ese, no se puede acceder al programa de 500 pesos del año pasado”, dijo.



Señalan favoritismo a industriales

El agricultor acusó que la política federal beneficia a las empresas compradoras de grano en perjuicio de los productores.

“Lo que está tratando la autoridad federal es seguir apoyando a los industriales en detrimento de nosotros, los productores”, afirmó.

Incluso señaló represalias en otros estados.

“En la zona del Bajío, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, los industriales en represalia por las movilizaciones no están comprando absolutamente nada, ningún grano de maíz”, mencionó.



Exigen 7 mil 200 pesos por tonelada

Los manifestantes piden que el maíz se pague al mismo precio que hace cuatro años.

“Los productores nacionales estamos pidiendo 7 mil 200 pesos. Hace cuatro años, cuando la guerra de Ucrania, se nos fue pagado a 7 mil 200 pesos la tonelada. A mí me lo ofrecieron a 7 mil 200 en mi parcela y se los vendí”, recordó.

Actualmente, dijo, las ofertas rondan los 3 mil 800 pesos, por debajo de los costos de producción.

“Cuando nuestros costos son de 5 mil 600, están ofreciendo 3 mil 800. Ustedes como consumidor final están pagando más caro y no lo quieren pagar al productor, es por eso que nos sostenemos en 7 mil 200”.



Críticas a diputados y apoyos “insuficientes”

Lim también reprochó el apoyo aprobado para 2026.

“Un apoyo de 120 pesos a la tonelada. Si produces 100 toneladas son 12 mil pesos; una sola llanta de mi tractor vale 24 mil pesos. Así de grande es el apoyo, para que yo compre media llanta”, mencionó.

Sobre el papel del Gobierno estatal, consideró que el problema ya rebasó a Sinaloa.

“Lo que ellos ya hicieron lo hicieron, ya no pueden más. La problemática del campo está a nivel nacional, ya no nada más es Sinaloa”, dijo.

Los productores permanecen en plantón frente a Catedral como parte de una jornada de protesta que, advirtieron, podría extenderse dependiendo de los resultados de las negociaciones en la Ciudad de México.