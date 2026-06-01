Productores sinaloenses amagan boicot al Mundial de Fútbol; movilizaciones comienzan este miércoles

Productores agrícolas de Sinaloa reanudarán este miércoles 3 de junio las movilizaciones del sector con la toma de carreteras y casetas en distintos puntos del estado, como parte de una jornada nacional de protestas que busca presionar al Gobierno federal ante la crisis que enfrenta el campo.

Martín Lim Cisneros, productor agrícola del valle de Culiacán, informó que las acciones iniciarán de manera simultánea en diferentes regiones de la entidad y advirtió que el movimiento podría escalar hasta las sedes del Mundial de Fútbol los próximos 10 y 11 de junio.

“Justamente el miércoles que reiniciamos la lucha del campo. Ya anunciamos a los medios que la lucha del campo se reinicia el miércoles, primeramente con la toma de las carreteras a nivel Estado. Sinaloa es punta de lanza en la manifestación”, declaró.

Señaló que la protesta no será exclusiva de Sinaloa, pues posteriormente se sumarían agricultores de al menos 28 estados del País.

De acuerdo con Lim Cisneros, en la zona norte de la entidad, productores de Guasave, Los Mochis y Juan José Ríos se concentrarán en la caseta de Cuatro Caminos desde las 9:00 horas.

“Guasave, Mochis, Juan José Ríos y todos los que estén cerca del área de Guasave se manifestarán en Cuatro Caminos”, indicó.

Mientras tanto, agricultores del Valle de Culiacán y de Navolato se instalarán en la caseta de El Pisal.

“Nosotros los que somos del Valle de Culiacán y Navolato estaremos en la caseta del Pisal, pero el miércoles, en razón de la organización”, explicó.

El líder agrícola adelantó que las movilizaciones podrían extenderse durante varios días.

“Vamos a estar, al parecer, miércoles, jueves, viernes y sábado con miras a boicotear el Mundial”, afirmó.

Detalló que la logística de las protestas nacionales ya comenzó a organizarse entre distintos estados productores del País. Explicó que agricultores de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit acudirían a Guadalajara; mientras que contingentes de Tamaulipas, Durango y Chihuahua se movilizarían hacia Monterrey.

En tanto, productores de entidades del centro del País, como Estado de México, Tlaxcala, Michoacán y Querétaro, se concentrarían en la Ciudad de México.

Desde hace años el campo sinaloense se ha organizado para manifestarse contra políticas públicas que los mismos productores han señalado como omisas e insuficientes debido a la inestabilidad en los precios de los productos del campo.

Las manifestaciones más fuertes se registraron en 2023, cuando agricultores tomaron sedes de Pemex y el Aeropuerto Internacional de Culiacán, así como bloquearon carreteras.