$!Productores sinaloenses protestan en Sader por tarjetas de apoyo sin recursos

Decenas de productores sinaloenses se manifestaron este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Culiacán, debido a que las Tarjetas del Bienestar que les fueron entregadas para recibir el apoyo federal de 800 pesos por tonelada de maíz aparecen sin recursos. Los productores acudieron a las oficinas de la dependencia para exigir una explicación sobre el retraso en la dispersión del recurso y solicitaron un acercamiento con el representante de la Sader en Sinaloa, Jesús Vega Acuña.





El funcionario no quiso dar declaraciones a la prensa; sin embargo, está previsto que al mediodía sostenga una reunión con los líderes agrícolas para abordar las inconformidades. Este apoyo forma parte del esquema federal para la comercialización del maíz del ciclo agrícola 2025-2026, mediante el cual se contempla un incentivo de 800 pesos por tonelada, además de un apoyo extraordinario de 500 pesos relacionado con el financiamiento.



