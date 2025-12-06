Productores toman caseta y liberan peaje de Costa Rica, en Culiacán

La caseta de Costa Rica, en Culiacán, fue tomada este sábado por productores agrícolas de la zona centro de Sinaloa, quienes adelantaron la protesta en respaldo a líderes agrícolas que sostienen una reunión en Ciudad de México en atención a ajustes para la nueva Ley General de Aguas.

Pese a que la movilización formal en el estado está convocada para iniciar el lunes, los agricultores decidieron arrancar desde esta mañana y liberar el peaje.

La toma de la caseta comenzó alrededor de las 10:00 horas y se prevé que los manifestantes permanezcan en el lugar hasta el miércoles, al cambiar turno.

Pese al inicio anticipado en Costa Rica, los productores de Culiacán y Navolato señalaron que mantienen su movilización para el lunes a las 09:00 horas.

Productores de Guasave y del norte del estado también tienen programado comenzar el lunes en los tramos carreteros asignados.