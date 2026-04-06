$!Productores toman casetas y liberan peaje en cuatro municipios de Sinaloa

Desde temprana hora, grupos de agricultores arribaron a diversas casetas para levantar las plumas y permitir el libre tránsito de vehículos particulares, autobuses de pasajeros y unidades de carga, como medida de presión ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades.

Productores agrícolas iniciaron este lunes una serie de movilizaciones en distintos puntos carreteros de Sinaloa como parte del paro nacional convocado junto con transportistas, lo que derivó en la toma y liberación del cobro de peaje en casetas ubicadas en Ahome, Navolato, Culiacán y Angostura.

En la caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, los manifestantes tomaron las instalaciones.

En el sitio, los productores permitieron la circulación continua de los automovilistas sin el pago de la cuota, mientras señalaron que esta acción responde al nulo diálogo y a la falta de acuerdos que den certidumbre al sector agrícola.

De acuerdo con los reportes en el lugar, los inconformes advirtieron que mantendrán la liberación del peaje hasta que se instale una mesa de negociación que ofrezca soluciones a sus planteamientos.

Durante la protesta, se observó una importante concentración de productores, aunque el tráfico se mantuvo fluido bajo la coordinación de los propios manifestantes.

De manera simultánea, en la caseta de El Pisal, en Navolato, agricultores también tomaron el control de la plaza de cobro la mañana de este lunes 6 de abril, liberando el paso vehicular sin costo para los usuarios.

Esta acción se realizó de forma pacífica y sin reporte de incidentes.