$!Productores toman la caseta de El Pisal, en Culiacán, y dejan pasar vehículos sin cobros, como parte del Paro Nacional

Decenas de productores agrícolas tomaron la caseta de El Pisal, en la salida de Culiacán hacia el norte de la autopista, como parte de las manifestaciones por la jornada del Paro Nacional agrícola.
Estas acciones se unen a las de otros productores que anunciaron hoy bloqueos o liberación de casetas en la Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, y en San Miguel Zapotitlán, en Ahome.
Esta es la segunda ocasión que los productores agrícolas en Sinaloa se unen a una jornada del Paro Nacional, como la ocurrida el pasado 14 de octubre; en estos momentos, como la ocasión anterior, se realiza una reunión entre líderes productores nacionales con autoridades agrícolas del Gobierno federal.
El grupo se mantiene junto a los carriles abiertos de las casetas, permitiendo a los conductores pasar sin pagar la cuota, con pancartas en las que exigen “Rentabilidad para el campo”, “Precios de garantía”, “Restitución de la banca agrícola”, “Financiamiento”, y otras peticiones.