$!Productores toman la caseta de El Pisal, en Culiacán, y dejan pasar vehículos sin cobros, como parte del Paro Nacional

Decenas de productores agrícolas tomaron la caseta de El Pisal, en la salida de Culiacán hacia el norte de la autopista, como parte de las manifestaciones por la jornada del Paro Nacional agrícola.

Estas acciones se unen a las de otros productores que anunciaron hoy bloqueos o liberación de casetas en la Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave, y en San Miguel Zapotitlán, en Ahome.